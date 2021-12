Rozsda Lovag és Fránya Frida - premier a Kálmán Imre Teátrumban Hétvégén kettős premierrel mutatta be a Budapesti Operettszínház a Rozsda Lovag és Fránya Frida című családi musicalt. „Bozsik Yvette varázslatosan tud mesélni, még felnőtteknek is, gyerekeknek aztán pláne. Vati Tamás díszletei a maguk egyszerűségében pontosan olyanok , amilyeneket a gyerekek nagyon szeretnek. Ők maguk is szívesen belebújnának ezekbe a díszletekbe, bútorokba, szívesen belaknák majd ezeket a tereket. Berzsenyi Krisztina jelmezei pedig megint valami csodával határos módon ilyen formagazdagok, színgazdagok, színesek, varázslatosak lesznek, látni fogják őket. A produkcióban szereplő fellépő művészek szintén fiatalok, közel fognak állni majd a gyerekek lelkéhez, a gyerekek nagyon fogják majd őket kedvelni."- mondta Kiss-B. Atilla a Budapesti Operettszínház főigazgatója korábban, a Rozsda Lovag és Fránya Frida című családi musical sajtótájékoztatóján. A Budapesti Operettszínház hétvégi bemutatóján pedig már érezhető volt a siker, a gyerekek együtt örültek a hősökkel, tapsolva szurkoltak annak, hogy győzzön a Rozsda Lovag, akárcsak a mesebeli legkisebb fiú, aki furfangjával, kedvességével és bátorságával éri el a célját. A kettős premierek ifjú nézői végre megismerhették Fránya Fridát, Szélvész kisasszonyt és a többi mókás mesehőst, a színes, vidám, szivacstöméses formákkal és furcsa fejdíszekkel, hangosan bíztatták, segítették Kokszot, a sárkányt. Nagy sikert aratott az előadás díszletvilága, az újrahasznosítható anyagokból készült „kidobált” tárgyak, köztük a hatalmas májkrémes doboz, a szardíniásdoboz, amelyekkel a darab alkotói a környezettudatosságra hívták fel a figyelmet. Rozsda Lovag és Fránya Frida történetében váratlan látogató érkezik Páncélvárba: Fránya Frida, a boszorkány. Azon nyomban brekegő, felhúzható bádogbékává varázsolja a lovagot, de valójában Kokszra, a sárkánygyerekre fáj a foga, aki megsejtve ezt, kereket old. Hihetetlen kalandjai során kalózokkal, rablókkal, sőt egy csapat cápával is találkozik. Szélvész várkisasszony sem ül tétlenül, útra kel, hogy megküzdjön Fránya Fridával és megmentse barátait. A Rozsdalovag című mese, eredeti német nevén Ritter Rost 1987-ben látta meg a napvilágot, Németországban ma már a kultikus gyerekkönyvek egyik klasszikusának számít. Magyarországon eddig három része jelent meg: A Rozsda Lovag, A Rozsda Lovag és a kísértet és A Rozsda Lovag és Fránya Frida címmel. A mesesorozatból animációs családi mozifilm is készült, a filmet a magyar mozik is játsszák, továbbá 3D-s számítógépes animációs sorozat is, amelyet Magyarországon az M2 televíziós csatorna sugárzott. A népszerű német mesesorozatból Felix Janosa magyar származású zeneszerző készített musicalt, dalra fakasztva a történet szereplőit. A Rozsda Lovag és Fránya Frida című kötet 2011-ben látott napvilágot magyarul, a kötethez tartozó CD-melléklet hangfelvétele a Budapesti Operettszínház színművészeinek közreműködésével készült, a mesélő Jakab Csaba volt. Bozsik Yvette, a Rozsda Lovag és Fránya Frida című előadás Kossuth-díjas rendező-koreográfusa már többször is megrendezte a művet, a német jogtulajdonosok neki adták a magyarországi színpadi rendezés állandó jogát. „Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt az újabb kis gyöngyszemet, ami itt ma létrejött! Ez az előadás, szerintem megágyaz a jövő közönségének a Budapesti Operettszínházban”.-mondta a premier után Kiss-B. Atilla főigazgató. „Azok a gyerekek, akik ma este itt voltak, azok úgy láttam, hogy mind-mind boldogok voltak és jól érezték magukat. Én is nagyon jól éreztem magam, nagyon jó kis kikapcsolódás volt, azt mondtam egy adott pillanatban Bozsik Yvette rendezőnek, hogy nem tudom, a gyerekek szeretik vagy nem, de a felnőttek biztos. Szeretem, amikor a humort is komolyan vesszük, Karinthy Frigyes mondta, hogy „humorból nem ismerek tréfát”. Köszönöm szépen, színvonalas produkciót, gratulálok!” „Már a próbafolyamat elején mondtam, hogy a gyerekelőadást nem lehet csak úgy „megúszni”, sokkal magasabbra kell tenni a mércét, mert az előadás nagyon intenzív koncentrációt igényel. Egy gyerekelőadás sok szempontból nehezebb, mint egy felnőtt előadás, és ez mindenre vonatkozik: a színészi jelenlétre, a színpadtechnikára, a látványra. Minden egyes előadás egyfajta performanszként értelmezhető, a közönség, a gyerekek reakciója határozza meg az adott előadás sikerét és hangulatát. – fejezte ki háláját az elmúlt időszak kemény munkájáért Bozsik Yvette, a darab rendezője a Kálmán Imre Teátrumban tartott premier után. A Rozsda Lovag és Fránya Frida rendező-koreográfusa Bozsik Yvette. Az előadás díszlettervezője Vati Tamás, jelmeztervező Berzsenyi Krisztina, karmesterek Tassonyi Zsolt és Szekeres László, zenei vezető Tassonyi Zsolt, karigazgató Szabó Mónika, koreográfus munkatárs Krizsán Dániel, koreográfus-asszisztens Bóna Gábor, rendezőasszisztensek Nagy Bea, Lenchés Márton, játékmester Gombai Szabolcs, világítástervező Dreiszker József.



Fotó: Budapesti Operettszínház - Mahunka Balázs [2021.12.20.]