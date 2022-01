A zene hídján - gála lesz a Budapesti Operettszínházban

Gálakoncert a horvát - magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója alkalmából

Horvátország és Magyarország között 1992. január 18-án jött létre hivatalosan a diplomáciai kapcsolat. Az esemény 30. évfordulója alkalmából a Budapesti Operettszínház 2022. január 25-én 18.30-tól nemzetközi operettgálával lepi meg nézőit.

Az est során felcsendülnek Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Huszka Jenő remekműveinek részletei kiegészülve a horvát operaszerző, Jakov Gotovac műveivel az Eszéki Horvát Nemzeti Színház művészeinek előadásában.

A horvát-magyar barátságot az Operettszínház szólistáinak (Fischl Mónika, Lukács Anita, Homonnay Zsolt, Vadász Zsolt, Szendy Szilvi, Bojtos Luca, Laki Péter, Dénes Viktor) közreműködésével és a legnagyobb operettslágerekkel ünnepelnénk, mint a Délibábos Hortobágyon, a Szép város Kolozsvár, a Mondd el, hogy imádom a pesti nőket, a Te rongyos élet.

Az est rendezője SOMOGYI SZILÁRD, aki az Operettszínházban a jelenleg is nagy sikerrel futó Abigél, a Virágot Algernonnak, a Jövőre, Veled, Itt és a Pendragon legenda című előadásokat is rendezte, de az ő nevéhez fűződnek az Isten pénze és az Elfújta a szél című nagyszabású produkciók is.



Budapesti Operettszínház

