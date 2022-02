Indul a Hajógyár x A38 sorozat Összművészeti rendezvénysorozattal jelentkezik a Hajógyár multimédiás platform: az A38 Hajó nagytermébe meghirdetett tematikus esteken keddenként egy-egy különböző művészeti ág jelenik meg a zenével összefüggésben: az irodalom, a színház, a tánc és a vizuális művészet. A Hajógyár x A38 sorozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a kortárs művészek közötti együttműködést és a koprodukciók által összekapcsolja, közelebb hozza egymáshoz az egyes művészeti ágak közönségét - tudatták a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a Zene x Szöveg program a magyar zenészekről megjelent életrajzi könyveket, illetve az általuk jegyzett irodalmi műveket mutatja be és dolgozza fel. Erdős Viktória műsorvezető és az est fellépő zenésze beszélgetnek az aktuális műről, amelyből egy színész részleteket olvas fel, majd a zenész akusztikus minikoncertje zárja a műsort.



Az első, keddi est főszereplője Szendrői Csaba, az Elefánt zenekar énekese, a Mintha muszáj lenne és A dolgok, amik mögöttem vannak című kötetek szerzője lesz.



A Zene x Színház sorozat a közlemény szerint "egy igazi huszonegyedik századi színpadi show, modern zenés portrébeszélgetés", amelynek célja, hogy mélyebben megismertesse a magyar kortárs zenészek élettörténetét. Hegyi Dóri (Ohnody) műsorvezetésével, az Üveggyöngyjáték Playback Közösségi Színház közreműködésével jelennek meg a megszólalók életének és zenei pályájának érdekes pillanatai, fordulópontjai. Ezt követően egy akusztikus minikoncert következik, ahol a főszereplő és a zenésztársai közösen adnak elő.



A Zene X Színház első estjén, március 1-jén Lábas Vikit, a Margaret Island énekesnőjét ismerheti meg a közönség.



A Zene x Mozgás sorozat a magyar zenészek és mozgásművészek együttműködésének elősegítéséért és a színpadi produkciók látványának gazdagításáért jön létre. Az alkotók a bemutatót követően Grecsó Zoltán koreográfussal, táncpedagógussal tárgyalják át a közös munkafolyamatot, a látottakat pedig egy meghívott szakember értékeli szakmai szempontok mentén.



Március 8-án Váth Máté és Herkovics Eszter Adria táncművészek, a klasszikus- és neoklasszikus tánc mesterei, valamit Kertész Endre csellista koprodukciója lesz látható. Az est szakértője Velekei László, a Győri Balett igazgatója, koreográfusa lesz.



A Zene x Látvány sorozat célja a kortárs magyar zenészek és tervezők koprodukciójának elősegítése és a koncertek színpadi látványvilágának gazdagítása. Az este folyamán a live act műfaj a fashion show-val keveredik. A bemutatókat beszélgetések kísérik, amelyek az előadóművész és a tervező közti munkát tárják fel. A Zene x Látvány első estjén, március 15-én Szigeti Zsófi (Solére) Dárdai Blankával beszélget a divat és a zene kapcsolatáról. A zenés portrébeszélgetést Doór és Brenka akusztikus produkciója, Poprádi Flóra divattervező és Cukovy bemutatója színesíti.



Az Hajógyár x A38 sorozat eseményei a Hajógyár Facebook-oldalán is elérhetők lesznek. MTI [2022.02.24.]