Mészárosék beszólnak! A CELEBMESE című dal fontos mérföldköve MÁZS és Mészáros Tamás színészek életében.

Nem csak azért, mert az első közös popzenei munkájuk, hanem azért is, mert ez a dal egy komoly társadalmi kritika is. Igazi görbe tükröt tart mindannyiunk számára. A nagyközönség és az előadók felé is. "Valóságshow lett az életed, milliók nézik a képedet, IQ-bajnokok, győztesek és erre kíváncsiak emberek? (de) Nem tudják a vezetékneved." „A dal végső megszületése maga is érdekes történet. Mészáros Tamás barátommal éppen egy több napos színházi előadássorozat kellős közepén voltunk vidéken, amikor egyik délelőtt a strandon hűsölve lejátszott nekem egy dalötletet. Emlékszem, a végén csak annyit mondtam neki: Ezt akkor most játszd le újra! Többszöri meghallgatás után javaslatomra az a döntés született, hogy ezt mindenképpen duettben kellene megcsinálni, modern zenei köntösben, helyenként nem várt zenei frázisokkal, rap-betéttel." – fejtette ki Mészáros Árpád Zsolt. „Nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot Mázzsal. Már majdnem tíz éve jó barátságban vagyunk. A színházi munkáinkon kívül is tartjuk a kapcsolatot, tehát nem volt kérdés, hogy ezt a dalötletet megmutatom neki. Néhány évvel ezelőtt jött a zenei alapötlet a felvidéki Velena István zeneszerző barátomtól. Ekkor még nem volt hozzá dalszöveg sem, csak a zenei demó. Már akkor éreztem, hogy ebben rengeteg lehetőség lesz. Néhány nap múlva Pécsváradi Zoltán zenei producer csatlakozott a projekthez, aki rendkívül jól fogalmazta meg gondolatainkat ebben a témában, majd ezt követően MÁZS megírta az általa fontosnak tartott sorokat, amelyet ő is rappel a duettben. Tulajdonképpen egy igazi közös munka volt, amelyet együtt alkottunk meg. – mondta el Mészáros Tamás. „Természetesen senkit sem szeretnénk megbántani ezzel a dallal, viszont ahogy a színházban mi, színészek estéről estére magas minőséget adunk a nézőnek, szerettünk volna a nagyvilágnak és természetesen saját magunknak is görbe tükröt tartani, hogy egyébként mi folyik körülöttünk. Kit emel piedesztálra a média? Bárkiből lehet „sztár"... Ezt fontos figyelemkeltésnek szánjuk. Mi arra tettük az életünket, hogy értéket képviselve fontos gondolatokat, történeteket adjunk át, mutassunk meg a közönség számára." – mondta Mészáros Árpád Zsolt „Úgy gondolom, a jó dal ismérve, hogy sok síkon értelmezhető. Szándékosan nem neveztünk néven senkit sem, bármennyire is várják azt esetleg tőlünk. Nem ez a lényeg, hanem a mondanivalója. Hosszútávon mi értéket szeretnénk hagyni az utókor számára. Ami fontos, tanulságos. A dalban el is énekeljük, hogy: Nekem a hős az egy tűzoltó, egy életmentő, vagy egy ápoló...aztán az, hogy ki mit mutat, mit vállal a nyilvánosság előtt, vagy esetleg a média segítségével hova fejlődik, mivé válik, azzal és természetesen a lelkiismeretével mindenki saját maga számoljon el!" – tette hozzá Mészáros Tamás [2025.07.29.]

