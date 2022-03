Kapcsolódó cikkek • Régi pompáját is felülmúlja az újra megnyílt Operaház - képekben • Mítosz & történelem: Ilyen lesz az Operaház új évada Képgalériák • Hunyadi László Kapcsolatok • Magyar Állami Operaház Gálakoncerttel és Hunyadival nyitott az Opera Gálakoncerttel nyitott és Erkel Hunyadi László című operájának ősváltozatával, valamint MacMillan Mayerling című balettjével folytatódik a Magyar Állami Operaház újranyitási napjai. Az Andrássy úti épületben csaknem öt év után gördült fel újra a függöny. Többek közt Dohnányi ritkán hallható Ünnepi nyitányával, Kodály Háry Jánosával, Berlioz Rákóczi-indulójával és Plácido Domingo dirigálásával nyitott meg szombaton az Operaház. A gálakoncerten közreműködött Balga Gabriella, Gál Erika, Kálmándy Mihály, Sándor Csaba, Szegedi Csaba és Szvétek László operaénekes, Melnik Tatiana és Kekalo Iurii - orosz és ukrán - balettművész, a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara, valamint a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei. Nyitó operapremier csak egy van Vasárnap viszont már a klasszikus operáé volt a főszerep. Több mint 90 év után ismét színpadon mutatta be a Hunyadi László ősváltozatát az Operaház. Ókovács Szilveszter, főigazgató és az előadás rendezője szerint jelen produkció feladata színre vinni egy magasabb nézőpontból ábrázolt korhű darabot, és vele bemutatni az újranyitott Operaház művészi és technikai lehetőségeit. „Mert nyitó operapremier csak egy van” – idézte szavait az opera.hu. „Hunyadi Jánosból világot jelentő harangzúgás lett, Hunyadi Mátyásból az igazság mesés, reneszánsz szobra – Hunyadi Lászlóból "csak" opera. Opera, amely lényege szerint öccséről, az utolsó nagy magyar királyról, legalábbis az ő uralkodásának előzményéről szól. Jelen erőfeszítésünk mégsem László "feltámasztását" célozza, aki tragikus előjátéka, indoka és magyarázata is lett Hunyadi Mátyás trónra kerülésének. Igaz, most, a majd’ kilencven év után első ízben újrahallható eredeti partitúra remek alkalmat kínál, hogy megszólaljon a fiatalon kivégzett vitéz szólama is. A Hunyadi László őskottája ugyanis kincsesbánya, de a zsebekbe nem minden fér. Erkel Ferenctől persze minden, csak az nem, amit maga is húzott. De már a szövegnél dönteni kell: Egressy Béni hullámzó nívójú és több helyen avult szófordulatai helyett úgy választunk átdolgozott verziókat, hogy közben a dráma nem fakulhat, nem szűkülhet” – tette hozzá az opera rendezője. Korhű látványvilág és átdolgozott változat Az előadás főbb szerepeit Brickner Szabolcs, Kolonits Klára, Pataky Dániel, Miklósa Erika, Bretz Gábor, Palerdi András, Balga Gabriella és Erdős Attila alakítja. Közreműködnek a Magyar Nemzeti Balett művészei, a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei és a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara, vezényel: Kocsár Balázs főzeneigazgató. A darabot korhű látványvilág kíséri, a jelmez- és díszletterveket Lisztopád Krisztina jegyzi. A produkció ugyanakkor vetítéseket is használ, és az új színpadtechnika lehetőségeit is kihasználja. Erkel Ferenc az 1844-es ősbemutatót követően több változtatást, kiegészítést is végzett művén, így az olyan híres részletek, mint a nyitány, Hunyadi László, Szilágyi Erzsébet és Gara Mária egy-egy áriája, valamint a Palotás csak az elkövetkező másfél évtizedben kerültek az eredeti műbe. Sajátos módon ezért a Hunyadi-ősváltozaton az 1860-as évekre kialakult, Erkel Ferenc által véglegesített változatot szokás érteni - mutatnak rá, hozzátéve, hogy a széles közönség ugyanakkor nem ezt, hanem a darab Radnai Miklós, Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv által az 1935-ös bemutató alkalmával zenéjében, szövegében és dramaturgiájában is a kor igényei szerint átdolgozott változatát ismeri. A Magyar Nemzeti Galéria és a gyulai Erkel Ferenc Emlékház együttműködése Az Operaház újranyitására készülő produkció most a Hunyadi László az MTA Zenetudományi Intézet és Szacsvai Kim Katalin által közreadott 2006-os kritikai kiadása nyomán készült, amely alapján Kocsár Balázs 2010/11-ben már vezényelte a debreceni Csokonai Színház előadását. Hunyadi László-premier kísérőrendezvényeként Erkel Ferenc és a Hunyadi László címmel nyílt kamarakiállítás az Andrássy úti Ybl palota Vörös szalonjában. A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria és a gyulai Erkel Ferenc Emlékház együttműködésével megvalósult, március 27-ig látogatható tárlaton Benczúr Gyula Hunyadi László búcsúja és Madarász Viktor Hunyadi László siratása című, március 15-ig megtekinthető festménye mellett több, Budapesten még nem kiállított Erkel-relikvia is a közönség elé tárul.



2022.03.14.