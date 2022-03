Kapcsolódó cikkek • Mítosz & történelem: Ilyen lesz az Operaház új évada • Gálakoncerttel és Hunyadival nyitott az Opera Képgalériák • Magyar Állami Operaház Kapcsolatok • Magyar Állami Operaház Régi pompáját is felülmúlja az újra megnyílt Operaház - képekben Csaknem öt évig tartó felújítás után március 12-én újra megnyílt a Magyar Állami Operaház. Az Andrássy úti Ybl palota régi fényében is meseszép volt, de a korszerűsítés már indokoltnak látszott, és jót is tett a neoreneszánsz épületnek. Hogy milyen friss festék és fa illatot érezni egy olyan épületben, aminek a történelme már 138 éves azt egészen idén márciusig nem tudtuk. Az 1884-ben megnyílt Magyar Állami Operaház múltjában eddig két jelentős átépítés, rekonstrukció volt. 1912-ben a Medgyaszay István irányításával végzett átalakítás legfontosabb, a következőre pedig 1980-84-ig kellett várni. Bár 1945 után ugyancsak végeztek helyreállítási munkákat a viszonylag csekély világháborús sérülés kijavítására, sok esetben nincs is pontos dokumentáció. És akkor elérkeztünk a jelenhez. Magyarország Kormánya 2016-ban döntött az Operaház korszerűsítéséről, ami magába foglalta az Operaház homlokzatának felújítását, a színpadtechnika és az akusztika korszerűsítését, a nézőtér kényelmének javítását, a zenekari árok átalakítását, a műemléki terek restaurálását, a közműhálózat és az elektromos és gépészetirendszerek cseréjét és az Üzemház és a környező kisingatlanok felújítását. Az OPERA társulata a 2016/17-es évad végén búcsúzott el az épülettől, a kivitelezés pedig a következő kezdődött meg úgy nevezett design & build konstrukcióban, ahol a tervezés és a munkálatok ütemezése egymásra épülve, párhuzamosan halad. A bezárást megelőző és azt követő feltárások, valamint a tervezőiroda és a restaurátorok által végzett kutatások alapján 2018 végére Magyarország Kormánya felülbírálva korábbi döntését az Operaház teljes körű, történeti rekonstrukciója mellett foglalt állást. A felújítás időszakára az Opera társulata a próba- és színháztermi funkciókkal is rendelkező Eiffel Műhelyházba, valamint az Erkel Színházba költözött ár, így az elhúzódó felújítás alatt az intézmény működése nem állt le. Ilyen Operaház nincs máshol a világon Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója elmondta, hogy a 2022. március 10-ig tartó beruházás keretében megújult az Operaház teljes homlokzata, azok díszítése és a főhomlokzat és tető díszkivilágítása, valamint a tető borítása. „A műemléki közönségforgalmi terekben elvégzett restaurátori munkálatok során a tervezők a restaurátori feltárások, archív dokumentumok és saját elképzeléseik alapján igyekeztek helyreállítani a homlokzat és a belső terek eredeti színeit és anyagait. Mindemellett megújult a belső terek világítása is, így a falikarok és a nézőtéri nagycsillár lámpatestjei is eredeti formájukat kapták vissza.” A színházterem megnövelt függönykamrájába új, díszes függönyt helyeztek el, míg az OPERA szcenikai műhelyei a vasfüggönyre egy, a megnyitás idejéből származó, meg nem valósult vázlat alapján bronzhatású borítást készítettek. Szintén a szcenikai műhely készítette el az ún. bádogfüggönyt, ami a valóságban rétegelt lemez elem, és a korábbi bársony előfüggönnyel szemben nem nyeli el a hangot. „Ez a ház olyan, amilyen egy Operaház sincs a világban, ezt magunk építettük” – tette hozzá a főigazgató. Jobb akusztika, kényelmesebb környezet A korábban kibővített nézőtéri zsöllyét az 1912-ben betoldott két sor kivételével visszaállították eredeti méretére, ezáltal újra rekonstruálni lehetett annak korábbi dőlésszögét. „A zsöllye alépítménye ismét favázas lett, az itt található, a szellőztetésben kulcsszerepet játszó nyomótér és a zenekari árok közt pedig olyan átjárást alakítottak ki a hangnak, ami a szándékok szerint javítja majd a nézőtér akusztikai élményét. Ugyancsak ezt a célt szolgálja, hogy Ybl tervei közt fennmaradt, korábban meg nem valósult elképzelés szerint egy tömbbe, patkóformába rendezve alakították ki a földszinti széksorokat, így a páholyok oldalfalának borításai is jobban visszaverik majd a hangot. Emellett a földszinti páholysorokat elválasztó falemezeket áttetsző nádfonatos térelválasztás váltotta fel, szintén az akusztikai fejlesztések jegyében” – mondta Zoboki Gábor, az Operaház rekonstrukciójának tervezője. A felújítás költsége elérte az 55 milliárdot, de az Operaház sosem volt egy olcsó mulatság. Zoboki Gábor elmondása szerint Ybl is 11 évig dolgozott az épületen. „1884-ben is kétmilliós büdzsével indultak és hárommillió forint fölött végeztek úgy, hogy Bécsből kapták a pénzt, magyarán: ez akkor sem ment könnyedén” – tette hozzá az építész. A csökkentett méretű nézőtéren szélesebb sortávban, nagyobb, komfortosabb székek szolgálják a nézők kényelmét, ezt az Újranyitó gálán ki is próbáltuk: valóban kényelmes, hosszú lábakkal is jól el lehet férni, és a 13. sorból is tökéletes a látvány, köszönhető mindez a lejtős nézőtérnek. A páholyokban is a korábbi hat helyett csak négy ülőhely került. Mindezekből adódóan a nézőtér befogadóképessége a korábbi 1200 főről 1000 főre csökkent. Épületlátogató túra a megújult Operaházban A karzaton állóhelyeket, illetve a nem látó helyeken a hozzáértők számára partitúraolvasó helyeket alakítottak ki, a látássérülteket ugyanitt audionarráció segíti és a hallássérültek számára pedig indukciós hurok került beépítésre a zsöllye egyik széksorában. Szintén az akadálymentesítés jegyében az épület Dalszínház és Hajós utcai karzatlépcsőházába közönségforgalmi lifteket építettek be. De ez még mindig nem minden. Az alagsorból kiköltözött asztalosműhelyek helyén a zenekar számára korszerű öltözőt alakítottak ki, emellett az együttes hat új hangszeres gyakorlóval és hangszerraktárral gazdagodott ezen a szinten. Az énekes szólistaöltözők zuhanyzóval és mosdóval egészültek ki, míg a balettegyüttes rekreációját a felújítást követően szauna is segíti. A 4-5. emeleten, a korábbi festőtermek helyén a balettegyüttes és az operaház művészei számára alakítottak ki egy-egy új próbatermet, ahol színpadi méretek közt tudnak felkészülni az előadásokra. Megújult továbbá a színpadi hatásvilágítási, hangtechnikai eszközpark is. A későbbiekben valósul meg a Királyi lépcsőház és a Székely Bertalan terem rekonstrukciója, valamint a homlokzaton a párkányszobrok is új külsőt kapnak. Jó hír azoknak, akik nem csak előadásra mennének, hanem magát az épületet is megcsodálnák. Március 15-étől a ismét várják az építészet és a kultúra iránt fogékony látogatókat vezetett túrák keretében. A 60 perces angol nyelvű túrák mindennap háromszor (13:30, 15:00, 16:30) indulnak. Magyar nyelvű vezetés vasárnaponként 13:30-kor indul, 2500 Ft-os áron. 