Kapcsolódó cikkek • Régi pompáját is felülmúlja az újra megnyílt Operaház - képekben • Gálakoncerttel és Hunyadival nyitott az Opera Képgalériák • Magyar Állami Operaház Kapcsolatok • Magyar Állami Operaház Mítosz & történelem: Ilyen lesz az Operaház új évada Mítosz & történelem címmel hirdette meg 2022/2023-as tematikus évadát a Magyar Állami Operaház. Két helyszínen több mint 500 különféle méretű és jellegű színházi előadást és foglalkozást, 53 féle repertoárdarab mellett 16 kisebb-nagyobb bemutatót, köztük 7 egész estés, nagytermi produkciót (operát és balettet) tűz műsorára 139. évadában az Opera. A mítoszok és a történelem egymásra épülő, oda-vissza érvényes kapcsolata ihlette a dalszínház 2022/23-as szezonját, amit 5 év várakozás után ismét a saját „otthonában” kezdhet meg. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója az évadismertetőn elmondta, hogy bár a Hunyadi László operával és a Mayerling című balettel kezdik az évadot a mitizált történelembe több előadásuk is beleillik. Az egyik tavasszal Wagner operája, a Parsifal, a másik Szergej Prokofjev Háború és béke című, igen aktuálissá vált alkotásának magyarországi premierje. A legnagyobbaktól a legkisebbekig “Természetesen játszunk Bánk bánt és Hunyadit, eljátszunk egy Toscát is és két Mozart-opera is visszatér” – tette hozzá a főigazgató. “Számomra az egyik legkedvesebb darab, egy Mozart-opera, Idomeneo, Kréta királya. Ez a mű nagyon rég nem járt már magyar színpadon. Ez valójában a leggrandiózusabb Mozart-darab, a későbbi Mozart operák fényében is bizton állíthatom. Lesz egy másik Mozart-operánk is, az pedig a másik véglet, a legkisebbek egyike, Az álruhás kertészlány.” Érkezik még az Az ötödik pecsét című opera, melynek ősbemutatóját Szikora János rendezi. Az évadtematikából adódóan több, az antik kultúrában gyökeredző, illetve a középkor mitikus világát idéző barokk művet is bemutat a dalszínház, így Gluck Orfeusz & Euridiké című operájából készült, 2016-os zeneakadémiai vizsgarendezését Szenteczki Zita az Eiffel Műhelyházba adaptálja és bővíti ki, ugyanitt lesz látható Monteverdi Tankréd & Klorinda című intermezzója Tulassay Ádám színrevitelében. Különleges adventi szeánsznak ígérkezik a napkeleti bölcs történetéhez kapcsolódó Artaban, és több évados halasztást követően, Harangi Mária rendezésében végre csakugyan látható lesz Giampaolo Testoni kortárs olasz szerző két azonos tematikájú egyfelvonásosa, a Fantasio & Fortunio. Petőfi és a Pygmalion-hatás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából Szabó Máté mai rendezésében tér vissza a János vitéz. A bicentenáriumhoz kapcsolódóan az OPERA nyilvánosan rögzíti Szabados Béla 100 éve, az OPERA felkérésére írt Bolond Istók című zenés népszínművének keresztmetszetét, együtt Tóth Péter kortárs madrigálkomédiájával, A helység kalapácsával. A Magyar Nemzeti Balett Boris Eifman A Pygmalion-hatás című egész estés balettjének magyarországi premierjére készül, valamint Bartók két táncművét is új felfogásban mutatja be: A fából faragott királyfi Velekei László, A csodálatos mandarin Venekei Marianna első balettmester koreográfiájával valósul meg. Emellett olyan nagyszabású klasszikus balettelőadások is visszatérnek az egy együttes repertoárjára, amik az Operaház felújítása miatt nem szerepelhettek a műsoron, köztük A makrancos Kata, a Don Quijote, A hattyúk tava. Ismét az Ybl palotában lesz látható 28 előadáson át A diótörő, és jövőre is műsoron lesz az idén bemutatásra kerülő Mayerling. Sztárvendégek és vendégművészek A Mítosz & történelem évadban sztárokból sem lesz hiány. Az Eiffel Műhelyház augusztusi parkkoncertjének sztárvendége Fabio Sartori olasz hőstenor lesz. A Háború és béke előadásban Anna Shapovalova (Natasa) vendégszerepel, a Szöktetés a szerájban című produkcióban az ugyancsak magyar származású Eva Bodorová (Konstanze) működik közre. Az idei nagy sikere után visszatér a Bohéméletbe Angela Nisi (Mimì), míg az Otello címszerepét Walter Fraccaro és Carlo Ventre formálja meg. Igazi kuriózumnak ígérkezik Rodrigo Sosa Dal Pozzo fellépése az Orfeusz & Euridiké előadásaiban, mivel kontratenor nem csupán a férfi címszerepet énekli, de karmesterként is közreműködik. Az Opera ugyanakkor saját sztárjairól sem feledkezik meg. Marton Éva 80. születésnapja alkalmából ünnepi gálaesttel, zeneakadémiai növendékeivel köszönti őt a dalszínház, míg az idén megkezdett sorozatot folytatva Lukács Gyöngyi és Komlósi Ildikó is 3-3 alkalommal tart önálló estet az Eiffel Műhelyházban. Mindezek mellett Jubilánsok gálaestjén köszönti az Opera nyolc, kerek évfordulót ünneplő művészét. A koncerten fellép Bretz Gábor, Fekete Attila, Kálmán Péter, Komlósi Ildikó, Kovács István, Rost Andrea, Wiedemann Bernadett és az estet szervező Sümegi Eszter. Jegyek és bérletek A 2022/23-as szezon bérletárusítása 2022. március 21. és 23. között az Operaház aulájában és az interneten veszi kezdetét. A kizárólag az OPERA jelenlegi Örökös Tagjairól elnevezett bérleteket március 24-től az interneten és március 25-ig az Operaházban, majd ezt követően március 28-tól június 30-ig a Hajós utcai Opera Értékesítési Centrumban és az Eiffel Műhelyházban válthatnak az érdeklődők. A jegyértékesítés 2022. július 1-jével indul meg a Mítosz & történelem tematikus évadra. Az évadról bővebben itt olvashat. M. Adri Felújították a budapesti operaházat képekben - klikk a fotóra [2022.03.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu