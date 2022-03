Képgalériák • Triász szülinapi koncert a Barba Negrában Megnéztük a születésnapi Triász koncertet a Barba Negrában - képekkel Tíz 10 éves lett a Triász, Kálmán György, Sipos Péter és Jankai Béla együttese, az évfordulót pedig nagyzenekaros, telt házas koncerttel ünnepelték meg a Barba Negrában. Az előzenekar Lukács Gabi és az új együttese, a fantáziadús nevű Lukács Gabi & The New Project volt. Szerintem alapvetően jó ötlet, hogy rockslágerek tribute verziójával állnak színpadra, mi például a Purple Rainre érkeztünk és tényleg eseményszámba megy Prince-dalokat élőben hallani. Viszont a műsoruk rövid volt: a Purple Rain után már csak egy saját számot adtak elő és a műsoruknak 9 óra után vége lett, fél órát kellett várni a Triászra - többet is játszhattak volna. A meghirdetett menetrend szerint, fél 10 körül érkezett a Triász. Nyitásként rögtön nagy slágereket adták elő: Ha lesz új életem, Az angyalok a földre vágynak, Sose repülj angyalokkal. Ezután a legkülönbözőbb dalok következtek az eddig megjelent négy albumról, majd a koncert közepén egy blokk lassabb dalokkal. Ez utóbbi nekem kevésbé tetszett, de nyilván sokaknak ezek a dalok is nosztalgikus emlékeket ébresztenek. A Triász specialitása a "mashupok" összeállítása, amikor a közös harmóniamenetre épülő külföldi és magyar slágereket keverik. Amint Sipos elmondta: érdekes felfedezni, a korábbi évtizedek rockzenészei melyik nemzetközi slágereket hallgatták akkoriban... A koncertről én a Blaze of glory - Kiszáradt folyó, I'll be watching you - Lenn a folyónál, valamint az In Zaire - Várok fénylő éjszakákra kombinációkat jegyeztem meg... Az ukrajnai háború ellen a Poklok lovagjai előadásával szólaltak fel, ami egyébként az 1992-es, érdekes történetű https://zene.hu/marathon)Marathon együttes dala volt eredetileg. Pataki Attila volt a koncert sztárvendége, aki a Triászt kedvesen köszöntötte, pálinkával és a Boldog születésnapot című dallal. Ezután együtt adtak elő EDDA slágereket (Álmodtam egy világot, Kölyköd voltam), majd ismét slágeres blokk következett (Üzenet a távolból, Mint a filmeken), én pedig most először hallottam a Triásztól Omega-dalt (Babylon), a zenekart pedig a Gyöngyhajú lány zenéjére mutatták be. A ráadásban pedig amint várható volt, Pataki Attila is visszatért és a Szellemvilágra tombolva ért véget a koncert. A Triász további koncertjeiről tájékozódhatsz a Facebook oldalukon Ahogy a Barba Negrában tartott következő koncertekről is Tóth Noémi Triász szülinapi koncert a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra [2022.03.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu