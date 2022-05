Bejelentették az X-faktor 2022 mentorait! Gáspár Laci, ByeAlex, Puskás Peti mellé az X-Faktor 11. évadába, Herceg Erika érkezik. Herceg Erikát kérték fel, hogy Csobot Adéltól vegye át a stafétabotot az X-Faktorban (gyártó: UFA Magyarország), ugyanis Adél úgy döntött, a jövőben a karrierjében új utakat, lehetőségeket keres. Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti már várják, hogy megkezdjék a munkát új társukkal, aki nagy lelkesedéssel veti bele magát a feladatba, hogy segítse majd a versenyzőket, akik életük nagy lehetősége előtt állnak.



Herceg Erika 1988-ban született Kárpátalján. 13 évesen első helyezést ért el a IX. Kárpátaljai Magyar Dalversenyen. 2013-tól 7 éven keresztül tagja volt egy nemzetközileg ismert ukrán formációnak, a VIA Gra-nak, akikkel számos zenei díjat nyertek. A videómegosztó oldalakon, több, mint 250 milliós megtekintésük van. Európa szerte koncerteztek. 2020-ban szólókarrierbe kezdett, most pedig Ukrajnából Magyarországra érkezett, hogy tehetségeket mentoráljon az X-Faktorban.



„Hatalmas öröm és megtiszteltetés, hogy a magyarországi X-Faktor egyik mentora lehetek. Úgy gondolom ez a karrierem egyik fontos állomása lesz és már alig várom, hogy elkezdődjenek a forgatások, hogy hallgassuk a versenyzőket és elinduljon a munka„– mondta Erika.



Verebély Marcell a műsor senior kreatív producere úgy gondolja, újítások kellenek a műsorba.



"Évről évre szeretünk változtatásokat vinni az X-Faktor évadokba, hogy a nézőket meglepjük és izgalmakból ne legyen hiány. Idén az egyik nagy változás, hogy egy-egy mentorhoz nem egy adott kategória kerül, hanem bármelyik énekes vagy zenekar kerülhet bármelyik ítészhez. A mentorok maguk döntik el, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni. A másik pedig, hogy a mentorpultba olyan szakembert kerestünk, aki amellett, hogy izgalmas személyiség a zenei karrierje országokon átívelő, ezért esett a választásunk Erikára, akivel már évek ót tartottuk a kapcsolatot és évente felmerült a neve, amikor mentorokat kerestünk." – magyarázta Verebély Marcell az X-Faktor senior kreatív producere.



Csobot Adél számára életre szóló élmény volt az X-Faktor



"Az RTL-el régóta dolgozom együtt és a csatorna számos műsorában vehettem már részt. Az X-Faktor egy szép állomás volt a karrieremben, de most új utakat, lehetőségeket keresek, ezért közösen hoztuk meg azt X-Faktor stábjával azt a döntést, hogy idén már nem ülök a mentorpultban.

Bár egy klassz időszak lezárult az életemben, nagyon hálás vagyok, hiszen az X-Faktor egy életre szóló élmény számomra - egykori versenyzőként és mentorként is. További sok sikert kívánok minden készítőnek és szereplőnek!" - mondta Adél.



Bár az X-Faktor castingjai már javában zajlanak, még mindig várják a jelentkezőket, akik egyénileg vagy csapatban, a mentorok előtt bizonyíthatják tehetségüket. Herceg Erika, Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti izgatottan várja, milyen élményeket és tehetségeket tartogat számukra a 2022-es évad. [2022.05.05.]