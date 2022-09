Szombaton érkezik a Soen az A38 Hajóra Ma, szeptember 17-én érkezik az A38 Hajóra a Soen. A svéd progresszív metal supergroup turnéja már javában zajlik, Budapesten a LizZard és az Oceanhoarse fellépése után láthatjuk majd őket. A turné a tavalyról elhalasztott Imperial album bemutató koncertjének a pótlása, a Soen azonban új anyaggal is készül: november 18-én jelenik meg ugyanis az Atlantis című különleges koncertfilm, aminek anyagát Stockholmban, a legendás Atlantis Grammofon stúdióban rögzítették, élő szimfonikus zenekari kísérettel. A Trials felvételét máris megtekinthetjük. A progresszív rock műfajának egyik legjobb kortárs zenekara, szeptember 17-én Budapesten, az A38 Hajón lép fel: a dobok mögött Martin Lopez (ex-Opeth), énekesként Joel Ekelöf, illetve Lars Åhlund billentyűs, Cody Lee Ford gitáros és Oleksii 'Zlatoyar' Kobel basszusgitáros lép fel. Előttük egy különleges art-rock formáció, a francia LizZard mutatkozik be, és visszatér a finn Oceanhoarse is. a Livesounds bemutatja: Imperial European Tour 2022

2022. szeptember 17., szombat 18:30

Budapest, A38 Hajó

Soen, LizZard, Oceanhoarse koncertek

Belépő: elővételben 7500 Ft, a koncert napján 8500 Ft

Jegyek kaphatók az A38 és a Tixa weboldalakon, továbbá a Ticketportal és az Eventim hálózatában.

