Film-szín-játék készült Ady életéből: Elfogyni az ölelésben

2020 tavaszán a járvány okozta országos lezárás idején megláttuk a válságban az esélyt. A magyar színházak közül elsőként megjelentünk az online térben, újfajta előadásokat hoztunk létre, melyeket azóta több tízezer néző látott.



Meggyőződésünk volt és maradt, hogy a járvány elmúltával a kialakult új művészi formára továbbra is szükség lesz. Ezért a színház épületében tévéstúdiót rendeztünk be, felszereltük a szükséges eszközökkel, és mára rendelkezésre áll egy olyan, a legmodernebb igényeket is kielégítő helyszín, amely tökéletesen alkalmas új televíziós művek létrehozására.



Már rendelkezésre állnak és folyamatosan készülnek a Madách Színházban új „film-szín-játékok”. A program célja a magyar irodalom szolgálata. Összefoglaló címe: Írók-sorsok-szerelmek, amely a XX. század legismertebb magyar íróinak életét és szerelmi történeteit 50-80 perces film-szín-játékok formájában dolgozza fel. Az idei évben négy bemutatót tervezünk: Nyáry Krisztián: ELFOGYNI AZ ÖLELÉSBEN – ADY ENDRE SZERELMEI – film-szín-játék – rendező: Horgas Ádám

Fráter Zoltán: A KÉT EGYETLEN – KARINTHY FRIGYES NAGY SZERELMEI – film-szín-játék – rendező: Szirtes Tamás

Szép Ernő – Ferencz Győző: EMBERSZAG – drámai napló Szép Ernő azonos című regénye és versei alapján – rendező: Harangi Mária

Forgách András: TERCETT – MÓRICZ ZSIGMOND SZERELMEI – film-szín-játék – rendező: Szilágyi Bálint ELFOGYNI AZ ÖLELÉSBEN – ADY ENDRE SZERELMEI A Nyáry Krisztián forgatókönyvéből készült film-szín-játék az idősödő Ady életének talán legszeretetéhesebb korszakát idézi meg, melyben a költőóriást legendás szerelmeinek bensőséges érzelmi hálójában ismerhetjük meg közelebbről.

Négy ember. Egy 30-as évei közepén járó, önpusztító férfi – megverve zsenitudattal, és megáldva igazi zsenialitással. Egy kora 40-es nagyvilági dáma, akit gyötör szépsége lassú elmúlása. Egy 20-as évei közepén járó, életvidám, frissen elvált fiatalasszony. Egy éretlen kamaszlányból céltudatos felnőtt nővé váló úrikisasszony.

A köztük kialakuló szerelmi négyszög önmagában is drámai helyzetet sejtet, de történetük még izgalmasabb, ha tudjuk: valós személyekről van szó.



Nyáry Krisztián darabjának hősei Ady Endre és három meghatározó szerelme, Brüll Adél, Dénes Zsófia és Boncza Berta – vagy ahogy a versek megőrizték a nevüket: Léda, Zsuka és Csinszka.

Az elhangzott szövegek pontos idézetek a szereplők eredeti leveleiből, naplóiból, visszaemlékezéseiből, Ady Endre verseiből, vagy kortárs tanúk visszaemlékezéseiből. Játszódik Párizsban, Monte Carloban, Budapesten, Lutry-ben, Firenzében, Mariagrünben, Kolozsvárott, Csucsán és Érmindszenten 1909-1915 között. A film-szín-játék rendezője: Horgas Ádám.

Szereplők: Nagy Sándor, Botos Éva, Kakasy Dóra, Kelemen Hanna. A bemutató vetítések időpontjai:

2022. január 14. péntek 19.30 óra

2022. január 15. szombat 19.30 óra



