SIX koncertmusical a Madách Színházban: jegyek itt

A Madách Színház 2023. október 14-15-én bemutatja Toby Marlow és Lucy Moss SIX című koncertmusicaljét.

VIII. Henrik hat feleségének történetét non-replica változatban láthatják majd a budapesti nézők. A darab szellemének megfelelően a színpadon nemcsak a királynék, de a zenekar tagjai is nők lesznek. A mi színpadunkon azonban férfiak is helyet foglalhatnak: a színpadra, a trónterembe is válthatnak jegyet a vállalkozó kedvű nézők. A SIX musical keletkezésének története Toby Marlow és Lucy Moss a Cambridge Egyetem végzős diákjaiként írták a SIX koncertmusicalt, amelynek első bemutatóját is diáktársaikkal készítették az Edinburgh-i Fringe Fesztiválon 2017-ben. Marlow popkoncertet szeretett volna olyan dalokkal, amelyek önmagukban slágerek, Moss viszont több történelmi utalást akart, és sokkal viccesebbnek képzelte leendő művüket. Inspirációjuk Antonia Fraser brit írónő műve VIII. Henrikről és hat feleségéről, valamint a Six Wives című dokumentumfilm, Lucy Worsley angol történész 2016-ban készült sorozata. Így alakult ki végleges koncepciójuk, amely a feleségek szemszögéből meséli el VIII. Henrik házasságait. (Lucy Moss később a SIX West End- és Broadway-produkcióinak társrendezője is lett, ezzel 26 évesen a legfiatalabb nő a Broadway rendezői között.) A SIX koncertmusicalt 2019-ben 5 kategóriában jelölték a Laurence Olivier-díjra, 2020-ban elnyert 3 kategóriában Drama Desk, 2 kategóriában pedig Tony-díjat, és Grammy-díjra is jelölték a legjobb új musical albumok között. A SIX musical írói a történelemből ismert királynékat popdívák karakterével ötvözték: Aragóniai Katalin: Beyoncé, Jennifer Lopez, Jennifer Hudson

Boleyn Anna: Miley Cyrus, Avril Lavigne, Lily Allen

Seymour Johanna: Adele, Sia, Céline Dion

Anna von Kléve: Nicki Minaj, Rihanna

Katherine Howard: Britney Spears, Ariana GrandeParr Katalin: Alicia Keys, Emeli Sandé A SIX musical történelmi háttere VIII. Henrik angol király a brit történelem egyik leghírhedtebb szereplője. Széles körben ismert, hogy hat felesége volt, akik közül kettőt lefejeztetett, az ő uralkodása alatt szakított a pápával az angol katolikus egyház, és jött létre az anglikán egyház, amelynek a vezetője a mindenkori király lett. A koncertmusical alapszituációja szerint VIII. Henrik hat felesége újra él, összeáll egy popbandává, világkörüli turnéra indulnak és a koncert során versenyre kelnek, amit az nyerhet meg, aki a legtöbbet szenvedett Henrik házastársaként. Az első felesége Aragóniai Katalin volt, akivel 23 évig voltak házasok, ám ezalatt VIII. Henrik folyamatosan szeretőket tartott, több törvénytelen gyereke is született. Aragóniai Katalin hat gyermeket szült, ám közülük csak I. Mária érte meg a felnőtt kort, 1553-58-ig uralkodott is a brit trónon. VIII. Henrik fiú utódot szeretett volna, ezért mikor Katalin idősödött, a király mindenképpen el akart tőle válni, hogy újra házasodjon. Az akkor még a római pápához tartozó katolikus egyházban azonban nem volt könnyű a válás, így végül Henrik szakított Rómával és megalapította az anglikán egyházat, amelynek vezetője ő lett, így minden akadály elhárult a válás elől. Aragóniai Katalint vidékre száműzte, 1536-ban Kimboltonban halt meg, és bár a pápai bulla szerint mindvégig Henrik felesége volt, az anglikán egyház már Boleyn Annát koronázta királynévá, és megszületett gyermekük, a későbbi legendás I. Erzsébet is. Boleyn Anna udvarhölgyként került VIII. Henrik közelébe abban az időben, amikor Henrik szeretője Anna testvére, Boleyn Mária volt, és két gyermekük is született. Anna azonban nem volt hajlandó a király ágyasává válni, csak a házasságot tartotta elfogadhatónak. Ő és Henrik valójában bigámiát követett el, mikor 1533-ban összeházasodtak, akkor ugyanis Henrik felesége még Aragóniai Katalin volt, ám Thomas Cranmer canterbury érsek a korábbi házasságot érvénytelenítette (ez nem válás), az Annával kötöttet pedig hitelesítette. A pápa ezért kitagadta a római katolikus egyházból az érseket és Henriket is, így jött létre az anglikán egyház. Boleyn Anna 1533 őszén adott életet I. Erzsébetnek. Később még három gyermeket veszített el, fiú trónörökös nem született, Henrik pedig élénken udvarolni kezdett Seymour Johannának. 1536-ban Annát felségárulás vádjával a Towerbe zárták és lefejezték. I. Erzsébet uralkodása alatt Boleyn Annát az anglikán egyház mártírjává nyilvánították. Seymour Johanna alázatos és halk szavú udvarhölgye volt a két első hitvesnek. Boleyn Anna lefejezése után 11 nappal ment feleségül Henrikhez. Nagyon szerény és népszerű királyné volt, igyekezett kibékíteni férjét két fattyúnak nyilvánított lányával, I. Máriával és I. Erzsébettel. Házasságuk rendkívül rövid lett: Seymour Johanna az esküvő után egy évvel életet adott fiúgyermekének, VI. Eduárdnak, és gyermekágyi lázban meghalt. VIII. Henrik végrendeletében kérte, hogy a Szent György Kápolnában Johanna mellé temessék majd el, az egyetlen felesége mellé, akit igazán szeretett. (VI. Eduárd 10 évesen került a trónra, de egész uralkodása alatt régens volt mellette, nagykorúsága előtt meghalt.) Anna von Kléve lett a negyedik feleség, akibe VIII. Henrik egy Holbein-festményt látva szeretett bele, majd amikor személyesen is találkoztak, nagyon csalódott lett: Anna szerinte nemhogy szép, egyenesen csúnya volt. (A történészek szerint egyáltalán nem.) Házasságuk egy jól előkészített diplomáciai szerződés része volt Anglia és Németalföld között, így Henrik nem végeztethette ki Annát, de mert a házasságot végül nem is hálták el, érvénytelenítették a frigyet. Ezután Anna Angliában maradt, mesés vagyont kapott Henriktől, és túl is élte őt. Howard Katalint vette feleségül ötödikként a király, 1540-ben. VIII. Henrik 32 évvel volt idősebb nála. A fiatal királyné egy éven belül bűnös viszonyt kezdett Thomas Culpeperrel, találkozóikat állítólag a kivégzett Boleyn Anna testvérének özvegye szervezte. Ám a titok kiderült, és még abban az évben bebörtönözték és kivégezték Howard Katalint. Parr Katalin lett az utolsó feleség, frigyük Henriknek a hatodik, Parr Katalinnak a harmadik házassága volt. Első két férje jóval idősebb volt nála, mindkettőtől jelentős vagyont örökölt. Gazdag özvegyasszonyként I. Mária udvarhölgye lett, és viszonyt folytatott Thomas Seymourral, VIII. Henrik harmadik feleségének testvérével. Mivel azonban Henrik szemet vetett rá, kötelessége volt őt választani. 1543-ban házasodtak össze, férje francia hadjáratai alatt régensként irányította az országot. 1547-ben, VIII. Henrik halála után férjhez mehetett régi szerelméhez, Thomas Seymourhoz, egy év múlva gyermekük is született, Katalin azonban meghalt gyermekágyi lázban. Jegyvásárlás A Madách Színház a SIX című koncertmusicalt kettős szereposztásban mutatja be, az egyikben színésznők, a másikban énekesnők alakítják a királynékat.



Szereposztás:

Aragóniai Katalin: Baranyai Annamária / Horányi Juli

Boleyn Anna: Zsitva Réka / Muri Enikő

Seymour Johanna: Peller Anna / Singh Viki

Anna von Kleve: Kardffy Aisha / Herceg Erika

Howard Katalin: Gadó Anita / Hien

Parr Katalin: Gallusz Nikolett / Veres Mónika Nika Alkotók:

Koreográfus: Tihanyi Ákos

Látvány- és animációtervező: Madarász János, Vízvárdi András

Jelmeztervező: Rományi Nóra

Zenei vezető: Kocsák Tibor

Zenei munkatárs: Köteles Géza

Hangtervező: Farsang Áron

Szcenikus: Szűcsborus János

Korrepetítor: Asztalos Rita, Felszegi Dalma, Bóna Ilona

A koreográfus kreatív asszisztense: Farkas Amáta

Koreográfus asszisztens: Végh Katalin

A rendező munkatársa: Vaszilenko Eugenia

Rendező: Szirtes Tamás



Madách Színház

