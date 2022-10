Folytatódott a Dancing with the stars 2022 - nézd vissza az 2. adás produkcióit

Csodás nyitánnyal kezdődött a Hollywood Night a Dancing with the Stars-ban

A Dancing with the Stars parkettjén a Dirty Dancing című film egyik betétdalát énekelte a Vad Angyal sztárja, Facundo Arana!

A Több mint testőr című film egyik slágerével durrant be a Hollywood Night a Dancing with the Stars második élő show-jában!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Facundo Arana: Do You Love Me

A Moulin Rouge című film tangó jelenetét idézte meg a parketten a második adásban Csobot Adél és táncpartnere, Hegyes Berci!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Csobot Adél és Hegyes Bertalan: Tango

A Queen slágerére keringőzött és a Bohém rapszódia című film egyik jelenetét is megidézte a parketten Kökény Attila és Mikes Anna!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Kökény Attila és Mikes Anna: Bécsi keringő

A legnagyobb showman című musical Golden Globe-díjas betétdalára táncolt a második élő show-ban Iván Bence és táncpartnere, Stana Alexandra.

Dancing with the stars 2022 2. adás - Iván Bence és Stana Alexandra: Showtánc

A Kaliforniai álom Golden Globe-díjas dalára mutatta be slowfox produkcióját a parketten Pap Dorci és Baranya Dávid!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Pap Dorci és Baranya Dávid: Slowfox

A Rocky 3 zenéjére mutatta be paso doble produkcióját a második adásban Bárdosi Sándor és táncpartnere, Szőke Zsuzsanna. Nézd vissza a produkciót most!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna: Paso Doble

Elvis Presley slágerére jive-ozott Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc, de a parketten feltűnt a Sztárban Sztár leszek! tavalyi versenyzője, Kárász Dávid is!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc: Jive

A 11 Oscar-díjas Titanic felejthetetlen slágerére rumbázott a Hollywood Night során Somhegyi Krisztián és Tóth Katica!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Somhegyi Krisztián és Tóth Katica: Rumba

A Grease megunhatatlan slágerére mutatta be quickstep koreográfiáját a parketten Vavra Bence és táncpartnere, Lissák Laura!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Vavra Bence és Lissák Laura: Quickstep

A Vad Angyal ikonikus főcímdalára salsázott a második adásban Zimány Linda és táncpartnere, Bődi Dénes!

Dancing with the stars 2022 2. adás - Zimány Linda és Bődi Dénes: Salsa

A versenyből ezúttal Zimány Linda és Bődi Dénes búcsúzott.

[2022.10.15.]