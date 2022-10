A Barba Negra csapata elérte, amiről régóta kommunikáltak Egyszer azt írta a Barba Negra vezetője, Szűcs Mihály, hogy szeret álmodni. Több álma is van, amiket folyamatosan szeretne megvalósítani.

Rengeteg találgatás előzte meg a Barba Negra nyitását: Már-már hitetlenkedve álltunk szeptember elején, hogy hol és mikor is lesz új helyszín. Mindenki nyomozott, találgatott, de látni még semmit sem lehetett. Aztán elérkezett 2022. október 13., lehullt a lepel a Barba Negra új helyszínéről, a RED STAGE-ről. A szemünk előtt egy fantasztikus méretekkel rendelkező színpad és terem nyílt meg. Olyan logisztikai területtel, ami infrastruktúráját tekintve is hiánypótló: kamionok, nightlinerek, személygépkocsik egyidejű parkoltatása is biztosított. Zseniális. Ahogy egy szervező meg is jegyezte: „az elmúlt 35 évben ilyen beruházást senki nem csinált a könnyűzenéért. A Rock zenéért pedig talán soha. A kérdés rögtön felvetődött, hogy a lesajnált és mindenhol nélkülöző rocknak az új, impozáns méretekkel rendelkező helyszín nem lesz-e nagy? A válasz már az első buliknál megérkezett: Teltház! Teltház! Teltház! – hihetetlen, álomszerű nyitás, és már a novemberi Powerwolf is teltházas a Barba Negrában. A Barba Negra vezetője egy posztjában írta is, hogy ez az álom egy csoda. Ez a nyitás minden tekintetben csodásra sikerült. Mi lenne, ha az ilyen volumenű álmok, tervek, támogatást is kapnának? Természetes, hogy mindig lesznek elégedetlen emberek, fröcsögő kommentek, de a sok zenész, szervező, illetve azok, akik figyelemmel kísérik a Barba Negra útját, azok tudják, hogy olyat láttunk 2022 októberében, amire nem volt még példa. Ez a már-már történelmi esemény sorozat méltó helyére emeli Magyarország fővárosát a zenei piacon nemzetközileg és a hazai színtéren egyaránt. A nyitás hetében több mint 10.000 ember kapott olyan kikapcsolódási lehetőséget, ami akár egy soknapos fesztivál kínálatával is felért volna. Az új Barba Negra lehet, hogy még nincs kész teljesen és vannak hiányosságok, ami nem csoda a szeptemberi esős, hideg időjárást látva, de mindenkinek biztosít egy olyan játszóteret, játszó helyet, ami nem volt a Petőfi Csarnok óta. És az igazat megvallva, túl is mutat a kultikus helyszínen: fesztivál méretű színpad, minden igényt kielégítő hang- és fény rendszer, a produkciókat komfortosan kiszolgáló logisztikai területek állnak rendelkezésre. Tavaszra pedig a teljes beruházás végeztével már egy helyszínen üzemel a két terem, és a 12 hónapos működést biztosítja a szabadtér is. A Barba Negra elérte, amiről régóta kommunikált: minden egy helyen. Egyszerűen hihetetlen látni, de nagyon jó, hogy nekünk, magyaroknak, Magyarországnak is van egy olyan helyszínünk, ahol olyan produkciókat látni teljes látvánnyal, mint pl.: Ausztriában, a Gasometerben. Olyan Fesztivál felhozatallal rúgta be az ajtót a Barba Negra, amire talán nem volt még példa: Amon Amarth, Machine Head, Arch Enemy, Godsmack, Behemoth, Carcass, Kaleo, The Rasmus, Snarky Puppy, Lord of the Lost. És előttünk állnak még az évben a Sepultura, a Powerwolf, az Amaranthe, a Dragonforce, a Beyond the Black, a Butcher Babies, a Heilung, vagy épp az Eluveitie koncertjei. 2023-ban is széles skálán mozog majd a programkínálat. A teljesség igénye nélkül, de érkezik az Alestorm, a Bullet For My Valentine, a Palaye Royale, az Apocalyptica, az Epica, és a meglepetések még váratnak magukra és minket is váratnak. Milyen álmai lehetnek még a Barba Negrának? [2022.10.26.] Megosztom: