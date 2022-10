Képgalériák • Lord Of The Lost - Nachtblut

Ilyen volt a Lord Of The Lost koncert - képriport A német gothic, dark metal csapat a Nachtblut és a Meteora társaságában koncertezett a Barba Negrában október 13-án. Október elején európai turnéra indult a Lord Of The Lost. Összesen 9 országban 21 alkalommal állnak színpadra a Homecoming Tour 2022 során.Idén másodszor járt hazánkban a zenekar, júniusban az Iron Maiden előtt játszottak a Groupama Aréna színpadán, most a Barba Negrában zúztak a Nachtblut és a Meteora társaságában.



A Judas lemez mellett a mindenkori kedvenc dalokból kaptunk egy összeállítást. Lord Of The Lost koncert képekben - klikk a fotóra [2022.10.18.] Megosztom: