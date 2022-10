Ismét Budapesten lép fel a Backstreet Boys Az óriási érdeklődés miatt a Backstreet Boys folytatja a DNA turnét, november 2-án érkezik a zenekar az Arénába. A Backstreet Boys, minden idők egyik legtöbb lemezt eladó zenekara bejelentette DNA elnevezésű világkörüli turnéjának folytatásaként az őszi brit és európai koncertjeit. Az új dátumok többek között tekintélyes fellépéssorozatot foglalnak magukban Németország-szerte, egy nagyon különleges showt a londoni The O2-ben, és egy Budapest Aréna fellépést is. A banda utoljára 2019-ben koncertezett Európában, több mint 350 ezer jegyet eladva. A DNA World Tour ezen a hétvégén Las Vegasban indul újra négy fellépéssel a Caesars Palace-ban április 8-án és 9-én, majd 15-én és 16-án, május elejétől szeptember közepéig amerikai koncertekkel folytatódik, és október elején kezdi meg európai szakaszát. A budapesti koncertre a livenation és a funcode oldalakon keresztül lehet belépőket vásárolni. Az ukrajnai otthonuk elhagyására kényszerült emberek segítése és a példa nélküli szolidaritás támogatása érdekében a Backstreet Boys a 2022-es DNA turné jegyeladásaiból származó bevétel egy részét az UNHCR, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala számára ajánlja fel. Ez a hozzájárulás segíti a menekülteket és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereket Ukrajnában, és a szomszédos országokban. Ha meg szeretné tudni, hogyan támogathatja a veszélyhelyzet által érintetteket, látogasson el a szervezet honlapjára. A banda egy új dokusorozatot is megjelentetett, Making Of The DNA Tour címmel, amelyben a rajongók bepillantást nyerhetnek a világkörüli turné kulisszatitkaiba, ezek a csapat YouTube oldalán láthatók. A Backstreet Boys már 29 éve szállítja a slágereket, amivel a popzene egyik leghíresebb előadója lett. Számtalan #1 sikerével, rekordokat döntő turnéival, rengeteg díjával és 130 millió példányt meghaladó lemezeladásával a BSB minden idők legsikeresebb fiúbandája. 2019 elején a Backstreet Boys kiadta DNA címmel 10. stúdióalbumát, amely 1. helyen debütált a slágerlistákon. A lemezről kimásolt Don’t Go Breaking My Heart kislemezt Grammy-díjra is jelölték, és 10 év után ez volt első Billboard Hot 100 slágerlistás sikere a csapatnak. Megjelenése után a dal azonnal az 1. helyre ugrott az iTunes listáin, és több mint 22 országban szerepelt a slágerlistákon. 2019 májusában indult el The DNA World Tour, amely 18 év után a csapat legnagyobb turnéja volt, és végig teltházas koncertekkel zajlott Észak- és Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában. A júniusi budapesti koncertre is napok alatt elfogyott az összes belépő. Pályafutása során a Backstreet Boys emberek millióit bűvölte el slágereivel és lenyűgöző koncertjeivel, és ez a rajongás az óriási sikerű visszatérésüket követően is változatlan. [2022.10.30.] Megosztom: