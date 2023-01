Erre gondoltak…!? CD kiadást kapott a Cik-Cakk Company 1997-ben megjelent egyetlen albuma Negyedszázaddal ezelőtt, azaz 1997-ben jelent meg a Cik-Cakk Company egyetlen nagylemeze (akkor szerzői kiadásban, és kizárólag kazetta formátumban), ami 2022-ben végre CD-n - egy bónusz számmal megtoldva - is megérkezett. Az …erre gondoltunk! című anyag a Varga János (gitár, ének - Varga János Projekt, ex-East), Gidófalvy Attila (basszusgitár, ének - Karthago, Fáraó, KGB, ex-Lord, ex-Beatrice), és Donászy Tibor (dob - Mobilmánia, Zártosztály, ex-Edda, ex-P.Mobil, ex-Beatrice) felállású trió alkotása. 11+1 - vérpezsdító szólókkal megtűzdelt - dallamos, laza blues rock dal a stílus hazai kedvelőinek. Varga Janó lemezajánlója:

“Kedves Rock n’ Roll hívő Barátaim! Tiszta szívből ajánlom Mindenkinek ezt a CD-t, akik még élnek, akik még még minden nap hajtják a szerelmet és a bimbózóknak is. Dögös nótákat a szabad száguldásról a napfényes utakon, Piroskákról, akik a nagy érzésre várnak, a hétköznapok jó és rossz helyzeteiről, vagy éppen viharos történelmünk időszakairól, humoros, ironikus megfogalmazásban. Az Eastból, a Karthagoból, és az Eddából gyúródtunk össze, hogy jó kövér gitár sound-dal, penge basszus sound-dal, és brutális, modern dob sound-dal megmutassuk Nektek, mire is gondoltunk azokon a tajtékos napokon. Utazásnál, bulizásnál legyen mindig kéznél egy ‘…erre gondoltunk!’ Cik-Cakk Company CD!"



Cik-Cakk Company - …erre gondoltunk! (H-Music Hungary 2022)

Tracklista:

01. Napszemüveg

02. Nem kell más

03. Sztriptíz

04. Házmester

05. Hé, Fiúk...

06. Sűrű vagy

07. Szemelvények

08. Farkasok és Piroskák

09. Szőke kábulat

10. Kopj le rólam

11. A legjobb nekem

12. Ez itt Budapest (bónusz)

A CD elérhető a jobb lemezboltokban, és a MediaMarkt üzleteiben, valamint a H-Music shopból is megrendelhető.

Cik-Cakk Company - …erre gondoltunk! az online felületeken. [2023.01.02.]