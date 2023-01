Itthon és külföldön több tízezren látták egy év alatt a Madách Színház Film-Szín-Játékait A Madách SzínpadON, a Madách Színház online programsorozata 2022 januárja óta várakozásainkon felüli sikereket ért el határon innen és túl. Kulturális partnerprogramok, fesztiválszereplések, rangos nemzetközi filmszakmai díj, valamint szerte a világon immár közel 30 ezer megtekintés jellemzi az elmúlt egy évet. A Madách SzínpadON irodalmi film-szín-játék®-sorozata – amelynek küldetése a magyar irodalom és kultúra országhatárokon túli népszerűsítése is – tíz hónap alatt mintegy félezer online közvetítéssel és több tízezer megtekintéssel bebizonyította, hogy komoly igény mutatkozik a magyar irodalom alakjairól szóló új kulturális tartalmak iránt. A Madách Színház saját online programsorozatát, a Madách SzínpadON-t 2020 tavaszán, a pandémiás időszak kezdetén indította el. A Színház – a legtöbb kőszínház akkori gyakorlatával ellentétben – már a kezdetektől fogva filmkészítésre készült: meglévő színházi előadásainak televíziós rögzítése helyett új, és kifejezetten filmes szemlélettel hozta létre új alkotásait. A kezdeményezés különlegességét jelzi az is, hogy „film-szín-játék”-ai nyilvános közzétételéhez saját videómegosztó-platformot is fejlesztett. 2022 januárjában a Madách SzínpadON már egy önálló művészi arcéllel rendelkező, tematikus filmsorozatot hirdetett meg „Írók-Sorsok-Szerelmek” címmel. A sorozatban a magyar irodalom és kultúra alakjainak (Ady Endre, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Móricz Zsigmond) történetei új, 21. századi értelmezésben, illetve a hazai előadó-művészeti élet legkiválóbb alkotóinak tolmácsolásában jelennek meg. Az Ady Endréről és Karinthy Frigyesről szóló, saját gyártású filmes alkotásaink (Elfogyni az ölelésben – Ady Endre szerelmei, A két egyetlen – Karinthy Frigyes nagy szerelmei) itthon és világszerte – eredeti, illetve angol feliratos formában – már 3 kontinens 16 országában mutatkoztak be. Tavaly nyáron a Szófiai Világszínházi Fesztivál Digitális Programjában is kiemelkedő nézettséget értek el. A Színház Karinthy Frigyes születésének 135. évfordulóját A két egyetlen – Karinthy Frigyes nagy szerelmei című film-szín-játék®-ának nemzetközi közvetítéssorozatával ünnepelte. Az alkotást egyetlen hétvége leforgása alatt New York, Brüsszel, Stuttgart, Berlin, Helsinki, Róma, Sepsiszentgyörgy, Szöul és Peking magyar és idegen ajkú közönsége egyidőben, a Madách SzínpadON „virtuális nézőteréről” tekinthette meg. 2022 októberében, a debreceni Apolló mozival együttműködésben először jött létre a Madách SzínpadON Filmnap elnevezésű rendezvény, amelyen a Színház film-szín-játék®-ai artmozi-környezetben mutatkoztak be. Az élő filmvetítéseket szereplők részvételével közönségtalálkozó kísérte. Decemberben a szegedi Belvárosi Moziban láthatták a nézők a Karinthy- és Ady-filmünket. Az Emberszag című új, Szép Ernő életét feldolgozó film-szín-játék® előbemutatója szeptemberben, a 24. Zsidó Kulturális Fesztiválon volt. A film novemberben a 11. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál műsorában is szerepelt, decembertől pedig a Színház honlapján keresztül, a Madách365 Videótárban is elérhető. Film-szín-játékainkat 2022 novemberétől két-két alkalommal az m5 csatorna is műsorára tűzte, Szép Ernő-filmünk pedig decemberben a Cinego.hu online filmkínálatában is elérhető volt. A Madách SzínpadON film-szín-játék®-ai a Madách Színház honlapján, a Madách365 Videótárban bármikor megtekinthetők. A film-szín-játék®-okhoz kapcsolódóan a Madách Színház kulturális partnerprogramokat is hirdetett. A művek online közvetítését ingyen elérhetővé tette a középiskolák, könyvtárak és külföldi magyar kulturális intézetek számára, és a Madách Színház továbbra is várja a csatlakozni vágyó intézmények jelentkezését. A Madách SzínpadON film-szín-játék®-airól Nyáry Krisztián Elfogyni az ölelésben – Ady Endre szerelmei című forgatókönyve Nagy Sándor főszereplésével az idősödő Adyt idézi meg. A Horgas Ádám-rendezte alkotásban Brüll Adél, Dénes Zsófia és Boncza Berta alakjait Botos Éva, Kakasy Dóra és Kelemen Hanna keltik életre. A két egyetlen – Karinthy Frigyes szerelmei című film-szín-játék®-ban az agyműtétjére készülő, élet-halál között lebegő Karinthy (Fekete Ernő) képzeletben elhunyt feleségével, Bogával (Fekete Réka Thália), a valóságban pedig a szenvedélyes, minden férfit meghódító Arankával (Jordán Adél) viaskodik. A Fráter Zoltán forgatókönyve alapján készült, Szirtes Tamás-rendezte film júliusban a New York-i ONIROS Film Awards legjobb életrajzi filmnek járó díját nyerte el. A filmsorozat harmadik, Emberszag című darabjában Szép Ernő életének és költészetének valódi mélységei elevenednek meg Gyabronka József főszereplésével. Az író munkaszolgálatban töltött húsz napját dolgozza fel a film, az azonos című önéletrajzi regény alapján Ferencz Győző írta a forgatókönyvet. A drámai történetben lírai ellenpontként Szép Ernő versei is megszólalnak Balla Eszter, Dunai Tamás, Fillár István, Kerekes Éva, László Zsolt, Lázár Kati és Tóth Ildikó előadásában. A film-szín-játék® rendezője Harangi Mária, társrendezője Pálos György. A filmsorozat indulása után egy évvel, 2023 januárjában a negyedik filmjét mutatja be a Madách Színház: a Forgách András művéből készült Tercett című film-szín-játékot, amely Móricz Zsigmond, valamint felesége és szeretője szerelmi háromszögét dolgozza fel. A szereplők: Nagy Zsolt, Balázsovits Edit és Petrik Andrea, a filmet Szilágyi Bálint rendezte.



Madách Színház [2023.01.23.] Megosztom: