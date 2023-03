"Elveszni soha nem hagyom" - Fábián Zoltán dalt írt a magyar nyelvről: A legnagyobb érték Erdélyben, Felvidéken és Finnországban forgatták Fábián Zoltán énekes, zeneszerző legújabb klipjét, melyben közreműködött a P.Box alapító Sáfár József, és Juhász István - a kézilabda válogatott igazgatója - dobon. A most debütáló A legnagyobb érték - Örökségem a magyar nyelv című dal szövegét Thököly Vajk szilágysági költő írta.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy olyan élő legendák adták a nevüket a dalhoz, mint Sáfár József, a P.Box egyik alapítója vagy Juhász István a Magyar Kézilabda Válogatott szakmai igazgatója, aki egyébként dobos.” - mondta Fábián Zoltán.



Az énekes, zeneszerző annak is mérhetetlenül örül, hogy a dal gitárszólóját testvére, Fábián Géza Attila találta ki és játszotta fel.



„Húsz évvel ezelőtt együtt kezdtünk el zenélni, de sajnos a sors más irányba sodort bennünket, ezért ez egyfajta hiánypótlás is számomra, hogy végre szerepelhetünk egy közös dalban. A szöveg önmagáért beszél, Thököly Vajk barátom kiválóan összefoglalta, hogy mi is számunkra a ‘Legnagyobb érték’.” – fejtette ki az énekes.



A videóklip Koszta Marcell operatőri munkáját dicséri, az alkotók különösen figyeltek arra, hogy a képi megjelenés is hiteles legyen, ezért olyan szereplők vannak a mozgóképen, akik a való életben is hagyományőrzők.



„Forgattunk Felvidéken a Felföldi Dalia Iskola vezetőjével, Kopecsni Gáborral és kisfiával Sólyomkával, a szilágysági helyszínen pedig a ‘Varrd magad a viseleted’ szilágyzoványi hölgyei és a ‘Ciberke’ néptáncegyüttes tiszteltek meg bennünket, de szerepel a klipben a bihardiószegi tiszteletes is. A dobfelvételek Juhász István tanár úr szülőfalujában, Tibolddarócon készültek, de Kerepesen és Finnországban is forogtak a kamerák.” - mondta Zoli.



A zenész Őrzöm a lángot című legújabb lemeze várhatóan idén nyáron jelenik meg, még javában zajlanak a stúdiómunkálatok.

Fábián Zoltán 2022-ben több, mint 50 koncertet tartott a Kárpát-medencében, sőt még azon is túl. Idén is szép számban gyűlnek előadásainak helyszínei - többek között Pannonhalmán, Szilágycsehen, Sokorópátkán, Monoron, Kosdon, Velencén, Gerjenben, Püspökhatvanban, Gombán és Budakalászon találkozhatunk vele. Nemrég azt is bejelentette, hogy 2023-ban sem marad el, és immáron harmadszor rendezik meg az Őrzöm a lángot tábort, melynek párját a Felvidéken is megszervezik, és idén Erdélyben is tartanak egy hasonló szellemiségű családi napot. H-Music Hungary



