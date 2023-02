Megjelent Szekeres András harmadik szólólemeze Megjelent Szekeres András Funkcionális ámokfutás címet kapott új szólólemeze. A Junkies énekesének harmadik albuma mindenféle műfaji megkötés nélkül született, a limitált digipak tokban érkező korongra 10 tétel került. Szekeres András - kis költői túlzással - a GNR Chinese Democracy albumához hasonlította mostani anyagát, már ami az elkészültét illeti: “Semmiféle kiadói nyomás nem volt rajtam - amit most is köszönök -, egyszerűen csak elkezdtem dalokat írni, és arra gondoltam, hogy ebből akár egy új lemez is lehet. Egyedül dolgoztam, de aztán rájöttem, hogy ezt képtelenség így végigvinni, így segítséget kértem zenésztársamtól, Gravel Shores-tól, aki minden hangszeres részt feljátszott, ami unikum, és Tempfli Erik is segített a bonyolultabb zongorás részeknél. A szövegeket is kb. félig megírtam, és amikor már semmi nem jutott eszembe, szóltam Barbarónak… (nevet) így be tudtuk fejezni tavaly decemberben. Picit már kellemetlenül is éreztem magam, hogy nem tudok vele elkészülni - szóval akár lehetett volna ‘Bandi’s Democracy’ is a lemez címe.” (nevet) De pont olyan lett ez az album, amit előzetesen szerettem volna, nevezetesen, hogy teljesen rólam szól - köszönöm Barbarónak, hogy kicsit az én fejemmel is tudott gondolkozni -, valamint, hogy semmiféle műfaji határ nem létezett a zeneszerzés folyamán, bármi születhetett.” Dallista:

01. Fantomkép

02. Hozzád vezet minden út

03. Funkcionális ámokfutás

04. Extrém sport

05. Az ősz

06. A szerelem kell

07. Nem vagy beteg

08. 11

09. Adj levegőt!

10. Visz a szél Szerzőtársak:

Barbaró Attila (Junkies, Zorall, Barbaró Attila és a Bulibanditák), Gravel Shores (Junkies), Takács Vilkó (Ganxsta Zolee és a Kartel, Dos Diavolos, Nirvana Tribute), Tempfli Erik. Zenészek:

Szekeres András - ének, vokál

Gravel Shores - dobok, basszusgitár, elektromos- és akusztikus gitár, ütőhangszerek, billentyűs hangszerek

Tempfli Erik - billentyűs hangszerek A felvételek 2022 októbere és 2023 januárja között készültek Budapesten, a Spiritside Studio-ban. Hangmérnök Gravel Shores, konzultánsok Birkás Geri, Somogyvári Dániel.



A Funkcionális ámokfutás album online felületeken Friss hír, hogy a lemezen szereplő Az ősz című dal bejutott A Dal 2023 tehetségkutató műsor legjobb 40 szerzeménye közé, így nemsokára a tévéképernyőkön is találkozhatunk Andrással. H-Music Hungary [2023.02.19.] Megosztom: