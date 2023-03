Új énekes a Helldiver élén - Bangó Norbert lett a nógrádi zenekar frontembere A tradicionális heavy/power metalos Helldiver megtalálta új énekesét, a csapat a FB-oldalán tudatta, hogy a fiatal Bangó Norbert állt a banda élére. Tavaly áprilisban távozott Magyar Csaba énekes a zenekarból, és kiválása után egy hivatalos castingot hirdettek, amire szép számmal érkeztek is jelentkezők (kevésbé ismert, és ismertebb nevek a szakmából), viszont Norbit - ahogy Agócs Sándor zenekarvezető, basszusgitáros mesélte - egy ismerősük ajánlotta nekik, aki egy salgótarjáni koncerten hallotta őt énekelni. Egy gyors meghívást követően sor került a személyes megismerkedésre, próbára is, és mivel minden szempontból megfelelt, szemfüles rajongók már hallhatták is a banda kötelékében a tavalyi évzáró-, illetve a most januári klubbulin, igaz, ezeken még nem teljes jogú tagként szerepelt. “Hosszas keresgélést követően több jelentkező anyagát meghallgatva, illetve néhány élő meghallgatás után, úgy gondoljuk nem elkapkodva, hanem igencsak megfontoltan meghoztuk a döntést, Norbit választottuk az új hangnak a Helldiver zenekarba. Miért ő lett a kiválasztott?! Egy igen tehetséges fiatalember, tele ambícióval, és nem utolsó sorban kiváló hangi adottságokkal megáldva. Zenei pályafutását 2016-ban kezdte az Anonymus 60 énekeseként, majd a Terpentin és a BRC zenekarokban folytatta. Örömmel fogadta felkérésünket, mivel ő is a klasszikus heavy metal vonalon szeretne tevékenykedni, ezáltal a stílus adott volt a zenekarunkat illetően. Bízunk benne, hogy a Helldiver által nagyobb ismertségre és elismerésre fog szert tenni, mert úgy gondoljuk igenis ott a helye a fesztiválok, motoros találkozók nagyszínpadain. Tőlünk minden támogatást megkap. A többi már csak rajtatok múlik! Fogadjátok őt nagy-nagy szeretettel!” A közeli tervekről:

“Elkezdtük a felkészülést a következő nagylemezünkre, a zenei alapok már készen is vannak, illetve még tovább folytatjuk a dalszerző munkát, de idén a koncertezésre szeretnénk leginkább fókuszálni, hiszen jövőre lesz 15 éves a Helldiver, az új albumot erre a jubileumra jelentetnénk meg.” Már bejelentett koncertek:

07.01. Felvidék, Nagybalog / X. Balogvölgyi Rockfesztivál

07.06. Tiszaföldvár / XXIX. Griff Nemzetközi Motoros Találkozó

07.15. Rákócziújfalu / III. Giliszta Feszt

További koncertek szervezés alatt. H-Music Hungary

