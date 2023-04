Petőfi erdélyi kötődéseiről készített folklórelőadást a Háromszék Táncegyüttes Petőfi Sándor erdélyi kötődéseiről készített folklórelőadást a Háromszék Táncegyüttes a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. A produkciót több székelyföldi városban is bemutatják - közölte csütörtökön az MTI-vel a sepsiszentgyörgyi táncegyüttes. Az Élni fogunk szabadon című folklórelőadást Ivácson László rendező, koreográfus rendezte, és az alföldi tájon született költőnek a Székelyföld népeivel való kapcsolatát mutatja be - írják a közleményben. Emlékeztetnek, hogy Petőfi elveit mindenhol hirdette, a forradalom tüzét állhatatosan szította. "Nemzeti szellemű költeményei a magyar hazafias líra kitűnő darabjai, amelyek azt üzenik, hogy nem elég a hazát tétlenül szeretni, hanem a szabadság kivívásával újjá is kell azt teremteni" - fogalmaznak.



Hangsúlyozzák, hogy a táncegyüttes a néptáncelőadással csatlakozik a Petőfi200 eseménysorozathoz, melyben vendégművészként Kiss László színész is közreműködik.



A sepsiszentgyörgyi premiert április 13-én és 14-én 19 órától tartják a Háromszék Táncstúdióban. Április 17-én Gyergyóalfaluban, 23-án pedig Csíkszentgyörgyön játsszák az előadást, melynek védnöke Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke.

A produkció alkotócsapatának tagja még Farkas Tamás és Farkas Ágnes koreográfus, Tekeres Gizella és Melles Endre koreográfus-asszisztens, Fazakas Levente zenei szerkesztő, a táncegyüttes tánckara, a Heveder zenekar és Erőss Judit énekes. MTI [2023.04.09.]