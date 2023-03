Utazás a mediterrán térségben - Kid Francescoli Budapestre is elhozza új lemezét Kristálykék tenger, lágy nyári szellő, naplemente, koktél a kézben és életed legjobb napjait éled – ilyen hangulatot festenek Kid Francescoli dalai. A francia producer, Mathieu Hocine ősszel jelenteti meg új, Sunset Blue c. lemezét, amellyel a mediterrán térséget idézi meg dalaiban. A francia riviérától egészen Marokkóig tartó utazásra most elég egy koncertjegy: Kid Francescoli lemezbemutató koncert október 25-én, a Dürer Kertben. Egy teltházas világkörüli turné (több mint 200 koncert Európában, az USA-ban és Ázsiában), valamint olyan sikeres slágerek után, mint a Nopalitos, a Blow Up vagy a Moon, a marseille-i producer, énekes és multiinstrumentalista, Mathieu Hocine alig várja, hogy végre a világgal is megossza eddigi legjobb LP-jét. A lélekkel teli dalok finom gyűjteménye mediterrán gyökerei előtt tiszteleg, elegáns és popos dallamokkal. Legutóbbi sikerei és az Azuro c. film filmzenéjének megírása generációja legjobb francia dalszerzői közé emelte egyedi, jellegzetes hangzásával. "Marseille-ben élek, gyermekkoromat Korzikán töltöttem, algériai származású vagyok, az első vakációim a barátaimmal Barcelonában voltak, az első barátnőmmel Rómában nyaraltam... Aztán volt alkalmam fellépni Marokkóban, Görögországban, Törökországban és Egyiptomban: minden alkalommal, amikor a mediterrán térségben töltöttem időt, az ott megismert emberek miatt úgy éreztem, hogy egy ország része vagyok. Ez a közös multikulturalizmus igazán megnyugtató, megvan a maga költészete és ereje, egyediséget és empátiát kölcsönöz az embereknek. Számomra ez alapvető fontosságú. Szeretem a városomat: ez a tökéletes hely, ahol jól érzem magam a nap, a tenger, a család, a barátságok, a szerelem... Érzelmeket vált ki belőlem, könnyeket csal mosolyra" – meséli Mathieu. Az új lemez 11 számában minden benne van, ami egy tökéletes utazás soundtrackjéhez kellhet a romantikus chillwave-től, a felemelő szintipopig, a filmszerű diszkón át a kozmikus R&B-ig. Kid Francescoli most először tiszteleg vegyes származása előtt is: Hakim Hamadouche, világhírű lant- és mandolinjátékosnak köszönhetően Algéria is megszólal a Drift in Blue és a The Morning After c. dalokban. "Az a célom, hogy a zenével képeket teremtsek az emberek fejében, hogy azonnal egy filmbe repítsem őket" – mondja. A szeptember 22-én érkező Sunset Blue egy azonnal belezúgós album: kristálytiszta, erős, személyes, ugyanakkor univerzális. Eksztatikus soundtrack ahhoz a pillanathoz, amikor az idő megáll napnyugtakor, amikor minden lehetségesnek tűnik. Olyan érzés, mintha a szerelem a levegőben lenne, a legjobb életedet éled, amikor a megfelelő helyen vagy a megfelelő időben. Ez az album ezt a varázslatos pillanatot testesíti meg, ahol sokan maradnánk szívesen. Ebben az utazásban lehetünk partnerei október 25-én, a Dürer Kertben mi is.



