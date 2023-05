Rögtönzött mini metál fesztivál a Barba Negrában június 4-én A nap, amit a metál zene és egyéb dallamos, szimfonikus, monumentális zene kedvelőinek nem érdemes kihagyni! A H-music szervezésében rögtönzött mini metál fesztivál épül a hazánkba szinte már hazajáró/visszajáró rendszeresen teltházas koncertet adó Powerwolf zenekar koncertje köré. 2023.06.04-én ismét a Barba Negrába látogat az idén már húsz éves fennállását ünneplő német power metál csapat a Powerwolf. A tavaly novemberi teltházas buli után most is hasonlóra lehet számítani, a zenekar új albumát turnéztatja, ami „Interludium” címmel jelent meg idén áprilisban.

A másik fontos fellépője az estének, a hazánkba szintén igen sűrűn, nagyjából fél évente fellépő 2007-ben alakult svéd DYNAZTY zenekar. Ők legutoljára idén márciusban adtak egy hibátlan koncertet a Kissin Dynamite-al karöltve a Barba Negrában.



Ezt megelőzően tavaly augusztus 20-án a Sabaton, áprilisban pedig a Sirenia társaságában léptek fel, szintén teltházas bulikat adva. Tehát igény az akad rájuk bőven, teljesen érthető okokból.



Nils Molin a csapat karizmatikus énekese, frontembere korosztályának és a stílusnak egyik legnagyobb énekese, elképesztő hanggal, már csak miatta is érdemes eljönni erre az estére, az élőzene kedvelőinek. A minifesztivál harmadik nagyszínpados fellépője az 1999-ben alakult glam/hard rock/power metal zenekar, a svéd Eclipse. Legutóbbi albumuk 2021-ben jelent meg, ami a sorban a kilencedik nagylemezük az elmúlt 24 évben. A Blue Stage nagy durranása a 2000-ben alakult osztrák szimfónikus/power metál zenekar, a Visions of Atlantis is többször koncertezett már Magyarországon. A stílus és az érzelmes, dallamos gitárorientált zene kedvelőinek szintén csemege lehet. Az est további fellépői a magyar dallamos metál zene jeles képviselői a Hydra, a Power, és a Classica zenekarok. Jegyek Aki lemarad, kimarad! Balázs Adrienn [2023.05.24.] Megosztom: