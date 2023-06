Péntek este Mobilmánia fővárosi nagykoncert a Barba Negrában! Négy korongos, exkluzív digipak kiadvánnyal érkezik június 30-án a Barba Negrába a Mobilmánia. A három évvel ezelőtt megjelent - időközben aranylemezzé nemesedett - Bajnok & Zefi 40 év dupla albumának 2021 december 23-ai Arénás bemutatóján rögzített koncertfelvétel lát napvilágot most pénteken. Az exkluzív, limitált példányszámban megjelenő boxban három CD, és egy DVD kapott helyet - így az est teljes műsora meghallgatható, megnézhető - amelyek mellett egy 12 oldalas booklet is a kiadvány része. Zefi a koncertről és a kiadvány létrejöttéről:

“A Covid időszak alatt döntöttem úgy, hogy elkészítjük ünnepi kiadványunkat, a Bajnok & Zefi 40 CD-t, amire 20 Bajnok és 20 Zefi szerzeményt játsszottunk fel közel 40 közismert kollégánkkal. Majd 2021 decemberében ‘40 ÉV ROCK - 40 dal, 40 előadó’ címmel ünnepeltünk a Papp László Budapest Sportarénában, ami az azóta aranylemezzé lett dupla válogatáslemezünk nyilvános bemutatója is volt. Közel egy évig tartó tervezés, szervezés közben sok-sok próbával készültünk. Ennyi fellépőnél egy-egy próbát összeegyeztetni sem volt egyszerű, komoly logisztikai és technikai kihívásokat kellett megoldani, a pandémiával amúgy is terhelt időszak alatt… Sajnos a koncert előtt két héttel kaptunk - a járványhelyzetre való tekintettel - egy állásfoglalást, miszerint hiába terveztük ültetettre az előadást, az oltási igazolvánnyal nem rendelkezők mégsem jöhetnek el a koncertünkre. Ekkor két lehetőségünk volt: elhalasztjuk a koncertet más időpontra, vagy megtartjuk ezekkel a feltételekkel. Ennyi fellépővel újra időpontot egyeztetni szinte lehetetlen, ezért maradtunk az eredeti tervnél. Természetesen az oltási igazolvánnyal nem rendelkezők nagyon hiányoztak nekünk! Emiatt viszont úgy éreztem, mindenképp jó lenne megörökíteni, filmre venni… mert így azok is láthatják, akik a pandémia miatt nem lehettek velünk.” Bajnok & Zefi 40 év - Aréna (3CD+DVD DIGIBOX) CD1

01. Megvagyunk még

02. Fénypokol

03. Szárnyad voltam

04. Metalmánia

05. Mobilizmo (km: Kalapács József)

06. Heavy Medal (km: Kálmán György)

07. Asszonyt akarok (km: Takáts Tamás)

08. Gyalogos rock ’n’ roll

09. Embered voltam (km: Nyerges Attila)

10. Valakire gondoltam (km: Keresztes Ildikó, Lukács Peta)

11. Bárcsak tudnánk vigyázni rád (km: Keresztes Ildikó, Závodi János)

12. Szárnyakon szédülő (km: Tunyogi Péter, Závodi János)

13. Itthagyok mindent (Kálmán György)

14. Ha újra kezdeném CD2

01. A lélegzet vigyen (km: Sipos Péter, Szijártó Zsolt)

02. Boszorkányrepülés (km: Sipos Tamás)

03. Ha szeretnél ma még (km: Szirota Jennifer, Cserfalvi Zoltán)

04. Nem vagyok szikla (km: Csillag Endre)

05. Kiveszőben vagyok (km: Kiss Zoltán)

06. Az óra körbejár (km: Kiss Zoltán)

07. Bárhová magaddal viszel (km: Pataky Attila)

08. Egyedül a legjobb se jó (km: Alapi István, Jankai Béla)

09. Öregesen, ahogy jólesik (km: Nagy Feró)

10. Utak filmje (km: Szandi, Bogdán Csaba)

11. Messziről jövünk (km: Varga Miklós)

12. Bor, zene és nő (km: Závodi János) CD3

01. A nagyvad egyedül jár (km: Roy)

02. Buta pillangó

03. A tegnap itthagyott (km: Balázs Fecó, Tunyogi Péter, Závodi János)

04. Egy szerelem 200 éve (km: Lukács Peta)

05. Nem adom el a lelkem (km: Jankai Béla)

06. Egy sose hallott dalban (km: Nyerges Attila)

07. Se kártyák, se csillagok (km: Charlie)

08. Kívánj igazi ünnepet (km: Takáts Tamás, Závodi János)

09. Oh yeah (km: Takáts Tamás)

10. Az ördög itt belebukott (km: Cserfalvi Zoltán)

11. Ez a mánia

12. Az út legyen veled (km: Szandi, Roy, mindenki) DVD

40. Bemutatás Közreműködtek: Mobilmánia:

Kékesi "Bajnok" László, Zeffer "Zefi" András, Donászy Tibor, Gamsz Árpád, Nusser Ernő Zenészkollégák:

Keresztes Ildikó, Szandi, Szirota Jennifer, Pataky Attila, Charlie, Nagy Feró, Roy, Kalapács József, Kálmán György, Takáts Tamás, Nyerges Attila, Varga Miklós, Sipos Péter, Sipos Tamás, Kiss Zoltán, Bogdán Csaba, Lukács Peta, Závodi János, Szijártó Zsolt, Cserfalvi "Töfi" Zoltán, Csillag Endre, Alapi István, Jankai Béla, Oláh Antal A kiadvány előrendelhető a Mobilmánia shopból A Mobilmánia június 30-án tartja nyári nagykoncertjét a Barba Negrában, ahol a zenekar alapító- és örökös tagja, Vikidál Gyula is velük tart majd. Az 'Angyal vagy démon' turné fővárosi állomásán egy best of programmal áll színpadra a banda, a koncert után dedikálásra is van lehetőség.