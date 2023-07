Rómeó és Júlia, az örök klasszikus a Margitszigeti Színházban Szerelem, érzékiség, szenvedély. Rómeó és Júlia, az örök klasszikus! A Prokofjev zenéjére készült balett, most Valentina Turcu rendezésében, kirobbanó energiákkal kerül színre a Maribori Balett előadásában a Margitszigeti Szabadtéri színházban július 13-án, csütörtökön. A 80 perces előadás a nézőt az utolsó pillanatig rabul ejti, esszenciálisan maximumra fokozva az érzelmeket. Az ismert koreográfus-rendező, Valentina Turcu az ellenséges környezet és a romboló kapcsolatok miatt feláldozott örök szerelem portréját festi meg, a reneszánsz ikonográfiát kortárs aktualitással ötvözve. A drámai konfliktus középpontjában az élet éhsége, a szenvedély és a tragikus végzet áll, melyben Júlia belső utazása és elköteleződése az Igazság és a Szerelem mellett meghatározó szerepet játszik. „Rómeó és Júlia történetét mindenki ismerni, amit Valentina Turcu neoklasszikus szofisztikált mozgásvilággal és minimalisztikus díszletekkel fog megjeleníteni. Ez azt jelenti, hogy nagy kőoszlopok állnak majd a színpadon, amiket a táncosok fognak tolni és azzal változik a szín, illetve az egész színpadkép. Valentina nagyon jól és nagyon tömören meséli el a sztorit - a könyvben is talán egy hét leforgása alatt történik minden, és ő is kicsit összetömörítette a történetet. Így egy ütős, színes, sokszereplős, a többi koreográfiához képest rövidebb előadásunk lesz, Prokofjev zseniális zenéjével.” – nyilatkozta Darai Tamás a darabról. A magyar szólista, Darai Tamás, a címszerepben áll majd a nagyérdemű elé, lenyűgöző alakításával megdobogtatva a női szíveket. „Számomra ez a tökéletes szerep, amiben úgy érzem, teljesen kiélhetem magam, és valamilyen szinten önmagam is tudok közben lenni. Ami Rómeóban megvan, az bennem is megvan, és magamból is elő tudom hívni. Ezt a darabot január-februárban már előadtuk Mariborban, és egészen álomszerű volt, talán életem egyik legkedvesebb szerepe lett, amit valaha táncoltam. A partnernőm, Catarina de Meneses is remek benne, nagyon jó vele dolgozni, Valentina Turcu koreográfiája pedig csodás. Nagy sikere volt Mariborban a januári előadásoknak, szóval már nagyon várom a margitszigetit.” – mondta el szerepéről Darai Tamás. Jegyvásárlás



Margitszigeti Színház

Fotó: Operabalet Maribor [2023.07.12.] Megosztom: