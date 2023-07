Pápai Joci eddig még nem látott oldaláról mutatkozik be a Margitszigeten Pápai Joci mindig is különleges hangulatú, a közönséget magával ragadó műsoráról volt híres. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadra egy, még sosem látott mélyérzelmű előadással érkezik, melynek hangszerelésében Szirtes Edina ’Mókus’ és a Heureka Pop Orchestra Wien működik közre. A klasszikus szólamok és a világzenei motívumok finom összeolvadásának köszönhetően Joci mélyérzelmű dalai még erősebben hatnak majd. A nagyszabású show-műsort különleges látvány és ethno elemek gazdagítják július 15-én. Egy teljesen új műsorral járod az országot az idei évtől, de a Margitszigetre még egy ennél is különlegesebb koncerttel készülsz. A dalaid új köntösben szólalnak majd meg. Miért érezted, hogy ezt a vonalat is meg kell mutatnod magadból? P. J. – Azért gondoltam arra, hogy megmutatom ezt az oldalamat is, mert alapvetően a zeneiségem is sokoldalúnak gondolom, ráadásul szeretem a kihívásokat. Nem vagyok abban biztos, hogy egy évtized elteltével is majd az aktuális trendeket fogom követni. Alapvetően most is abban a hitvallásban és felfogásban írom a dalaimat, hogy hozzám hűek legyenek. Az a gondolat nyugtat meg nap mint nap, hogy remélhetőleg 50 éves korom felett is zenélhetek majd a közönségemnek. A Margitszigetre egy olyan műsorral készülünk, amiben a mostani repertoárom hangzásban és látványban is ütős lesz. Kikkel dolgozol együtt? P. J. – Szirtes Edina ’Mókussal’ már nagyon régóta szerettem volna dolgozni. Ezidáig csak külön-külön projektekben működtünk együtt, de nagyon örülök, hogy egy koncertet tudunk végre együtt végig csinálni. Nagy kihívás, de egyben a bakancslistás tétel teljesül be! Edinán kívül a nagyszerű Seress Vilmos és Kovács Máté lesznek a közreműködőink, továbbá a szimfonikus nagyzenekart a Heuréka Pop Orchestra Wien szolgáltatja. Milyen meglepetésekre számíthat a közönség? P. J. – Látványban és hangzásban is különleges műsorra készülhetnek. Akinek nehéz elképzelni szimfonikus köntösben a dalaimat, úgy tudnám a legjobban leírni, hogy a szokásos mélyérzelmű világ fog szimfonikus dallamokkal kibontakozni, ehhez kapcsolódnak a Mókus-hozta ethno hangzások. Egyszóval egy mélyérzelmű ethno-szimfonikus koncert Pápai Joci dalokkal. Ez egy egészen más helyszín, mint ahol eddig léptél fel? Mennyire izgulsz? P. J. – Egyrészt a helyszín különlegessége miatt alapvetően van bennem egy kis izgatottság, másrészt még nem volt alkalmam ülő közönségnek játszani, így azt mondanám, hogy abszolút. Hozzászoktam, hogy mindig énekelnek-táncolnak velem a fesztiválokon. Ettől függetlenül azon leszek, hogy energiában így is maximálisan át tudjam majd adni a közönségnek, amit szeretnék! Kihez szeretnél szólni? Kiket vársz a koncertre? P. J. – Olyan közönséget várok a koncertre, akik igazi ínyencek és szeretik a különleges és sokféle stílusok keveredését. Különleges lesz hallani a pop és autentikus dolgok kavalkádját. Bár láthatunk a televízióban és sokféle szerepben kipróbáltad magad már, mondhatjuk ugye, hogy a zene a legfontosabb az életedben. P. J. – A zene mindig is a legfontosabb dolog volt és lesz az életemben. Elsősorban zenész vagyok, a többi csak hobbi! Azért is vállalok más szerepeket, mert szeretek nagyokat nevetni és az embereknek egy kis vidámságot vinni az otthonukba. A magánéletemben, a hétköznapjaimban is nagyon sokat viccelődünk és nevetünk otthon, ez a lételemünk! Milyen terveid vannak a közeljövőben? Mik inspirálnak mostanában? P. J. – Az az idei terv, hogy ebből a műsorból egy turnét gyúrjunk össze az idei őszre vagy jövő tavaszra. Nagyon inspirál ez az új formáció és az, hogy eljussak más közeghez is. Azt biztosan állítom, hogy aki eljön erre a koncertre az meg fogja érteni a fentebb írtakat!



Fotó: Margitszigeti Színház / Éder Vera [2023.07.08.]