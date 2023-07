Képgalériák • EFOTT 2023 szombat EFOTT 2023 beszámoló - ez történt szombaton, képekkel Az utolsó nap mindig egy kicsit szomorú, mert a végéhez közeledik a kaland - de azért nagy bulizás lett az utolsó napból is, nyilván. Kommunikáció A higiénia hiánya mellett talán a kommunikáció hiánya tűnt az idei EFOTT leggyengébb pontjának. A fesztivál "arcai" a biztonsági őrök, akik - tisztelet a kivételnek - mogorva, kommunikációképtelen, fenyegetően fellépő, izmos férfiak. Egy focimeccsen abszolút a helyükön lennének, a húszéves gyerekekkel szemben viszont elég fura volt látni őket. Szintén kommunikációs probléma, hogy a Facebookon csak a hirdetések mentek, a kommentekben felvetett problémákra senki nem válaszolt - miközben például a BSW rapzenekar koncertjét négyfős fotós/videós stáb rögzítette (tehát lett volna ráérő ember). Lehetett volna írni például:

- a menet közben változó szabályokról (mit lehet bevinni és mit nem),

- a szerda esti, bőven előre látható viharról (már esett, mire kihirdették, hol lehet a fesztivál területén esőkabátot vásárolni),

- az első napokban kimaradó, elvileg a vasútállomás és a fesztivál között járó buszokról. Szomorú volt az (egyébként életveszélyesen) országút szélén sétáló fiatalokat látni. Koncertek A koncertek mondjuk nagyon jók voltak. A Follow the Flow megmutatta, hogy - a péntek esti Legendshez képest - este hat órára is felvonul a tömeg, ha jó a műsor: elképesztően jó koncertet adtak és óriási tömeg látta őket. Nekünk valahogy elkerülte a figyelmünket a májusban megjelent teljes új album - pedig a TikTokon mindenki a Szélcsendet énekelte akkoriban. Az új dalok egyszerre dallamosak és zúzósak, nagyon jól működött a koncepció. A szubjektív ítéletünk alapján Bruno X Spacc, a Kozmix és a Follow the Flow koncertjei voltak a legjobbak az idei EFOTT-on. Az egész fesztivál alatt vicces volt, bár kissé elvonta a figyelmet a műsorról, amikor bevágtak arcokat a közönségből a kivetítőre. Csinos, mosolygós lányok, néha fura fejek szerepeltek - de akadt véletlenül kivillanó női mell is... ByeAlex koncertje elkezdődött, aztán egy technikai hiba miatt megszakadt egy időre, majd folytatódott. Az énekes jól, intelligensen kezelte a problémát: bocsánatot kért, őt is zavarta, hogy nem tudta maga megszerelni, ami elromlott, és utána ennyivel rövidebb, mégis ütős koncertet adott, nagy sikerrel. De az egész nyár Azahriah-ról szól, az EFOTT-on miért lett volna másképp. Mi a bejárattal szemben vacsoráztunk és csak néztük, ahogy áradnak befelé a jól öltözött, kipihent tinédzserek ezrei a fesztivál területére. Iszonyú tömeg gyűlt össze a nagyszínpad elé, hogy a fiatalember performanszát megtekintse. Nekünk kicsit sok is lett a jóból így a negyedik nap végére, ezért a harmadik dal után feladtuk, átmentünk a szomszédba retrózni. Az ex-V-Teches Kefír volt egyik versenyző, aki azt a nehéz feladatot kapta, hogy Azahriah-val egyidőben lépjen fel. Ehhez képest viszonylag sokan voltak a még mindig nem szellőző Mytea sátorban, és Dajka Krisztián gitáros kíséretével nagyon jó kis latinos műsort adtak. A következő műsorszámból az derült ki, hogy 2023-ban semmi sem ciki, ami őszinte és önironikus, a Shygys fellépése pedig pontosan ilyen, őszinte és önironikus volt. Julian semmit sem változott az elmúlt húsz évben, a másik két középkorú úr viszont vicces volt, ahogy fiúzenekarként megjelentek a színpadon. Aztán egy kitűnő fiúzenekaros műsort adtak hármasban Backstreet Boys-dalokkal, FLM-el (Megtalállak még) és Shygys dalokkal, végig élőben, nem hamisan, integetős tánccal, nagy és megérdemelt sikert aratva. Cory ex-Happy Gang műsorával az volt a baj, hogy indokolatlanul hangosan és torzan szólt. Van az a hangerő, ami már túlzás, és a kis sátorban standionhoz mért hangerővel tolni a zenét túlzás volt. Ez egyébként az egész EFOTT-ra jellemző volt, még kis büfékből is döbbenetes hangerővel hallatszottak ki zenék. A Facebookon is kapott az EFOTT gratulációt ehhez, Kápolnásnyék másik végéből egy helyi lakostól - nyilván nem válaszoltak neki sem... Összegzés Ilyen volt tehát - számunkra - a 2023-as EFOTT fesztivál, de nyilván több ezer másféle sztori is van még róla. A helyszín már ismert volt, a program és a koncert ajánlat nagyon-nagyon jól sikerült, viszont az ivóvíz-vételi és kézmosási lehetőségeken, a kommunikáción és hangerő épeszű beállításán lehetne javítani. Meglátjuk, jövőre fog-e sikerülni! Tóth Noémi és Szatmári Péter

EFOTT 2023 péntelk képek - klikk a fotóra [2023.07.17.]