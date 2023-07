Kapcsolatok • Mándoki László / Leslie Mandoki Ingyeben koncertet ad a Mandoki Soulmates Budapesten, augusztus 18-án, 19:00 órától a Bazilika előtti téren újra felcsendül a zene, a mikor a magát mindig is pesti srácnak valló magyar származású zenész, producer és énekes, Leslie Mandoki és grandiózus zenekara, a Mandoki Soulmates egy különleges koncerttel ajándékozza meg a magyar közönséget a Szent István ünnep keretén belül. Ezen az impozáns helyszínen, ahol a művészet és a zene egymással összefonódik, a zenekar páratlan élményt kínál minden jelenlévőnek. A koncert egyedi hangulatát nem a különleges látványelemek határozzák meg, hanem a magával ragadó muzsika, a kiemelkedő művészek, a pozitív energiák és nem utolsó sorban a lelkes közönség. A varázslatos környezet, a szabad égbolt csak tovább fokozzák majd az est hangulatát.



A Mandoki Soulmates tagjai között megtalálhatóak az angol progresszív rock és az amerikai fusion jazz ikonjai, akiknek együttesen 35 Grammy-díjuk van.



A koncertre a Mandoki Soulmates egyedi zenei produkcióval készül, amely Bartók Béla "Magyar képek" című művére épül. Ez az alkotás az erdélyi népzene gazdag hagyományait ötvözi a progresszív rock és jazz elemekkel, olyan zenei értékközösséget teremtve, amely áthidalja a társadalmi és kulturális különbségeket. A Mandoki Soulmates 30 éves jubileumát ünnepli idén, és büszkén állítja és vállalja, hogy igényes zenéjük hídépítő szerepet tölt be szerte a világon. Leslie Mandoki mindig is a legjobb dalokat és hangulatot hozza létre a legkiválóbb zenészekkel. A Mandoki Soulmates már számos albumot, élő DVD-t és Blu-ray-t jelentetett meg, és koncertjein világszerte összehozta a közönségét, akik egyszerre képviselik a lázadó, progresszív jazz-rock és az örök fiatalság szellemiségét.



A mai világban már nem megszokott, hogy egy progresszív rock zenei anyag komoly érdeklődést váltson ki a fiatal generáció körében. A jubileumi Mandoki Soulmates csapatnak azonban sikerült megszólítania a fiatal korosztályt is, és legújabb, Magyar képek című, magyar nyelvű albuma - melyen a nemzetközi sztárok mellett magyar énekesek is közreműködtek - aranylemez lett. A világhírű zenészek mellett olyan kiválóságok is részt vettek a projektben, mint Ákos, Horváth Charlie, Mező Misi, Molnár Ferenc Caramel, Pápai Joci, a néhai Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás, valamint a kivételes tehetségű Zséda, mint egyedüli női előadó.



Az album először angol nyelven jelent meg dupla lemezként az Amerikai Egyesült Államokban Utopia For Realists címmel, míg Európában Living In The Gap & Hungarian Pictures néven vált híressé. Az angol változat szintén aranylemez lett. A Bartók Béla inspirálta remekmű azonnal népszerűvé vált a megjelenést követő első héten, és az eladások alapján rögtön a hivatalos MAHASZ toplista élére került. Az album nemcsak minőségi zenéjével, hanem aktuális szövegeivel is magával ragadja a hallgatóságot.



Az augusztus 18-i ingyenes és koncert különleges alkalom lesz, ahol nemcsak egy fantasztikus koncertet élvezhetünk, de ünnepélyes keretek között adják majd át a jól megérdemelt Aranylemezt is.



"Augusztus 18. különleges és egyedi alkalom lesz arra, hogy közösen átéljünk egy lenyűgöző koncertet a magyar zenei kultúra jegyében. Bízunk benne, hogy a koncertünkkel felejthetetlen.... mi több "felhőtlen" estét kínálhatunk a közönségünknek és mindannyian hosszú ideig őrizhetjük szívünkben és emlékezetükben ezeket a pillanatokat."-mondta Leslie. [2023.07.22.]