Szeretet, Isten, pénz, bébi: slágerek szövegeit elemezte az NMHH A streaming-szolgáltatóknak köszönhetően ma már nem kellenek lemezek, CD-k, kazetták, nincs szükség a dalok letöltésére, csupán néhány kattintásra a telefonon és bármilyen zenét elérhetünk, néhány másodperc alatt. Sőt, pont ilyen gyorsan tovább is léphetünk egy másik dalhoz, de vajon hányszor figyelünk arra, hogy miről is szól egy jól ismert sláger? A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új kutatása a Spotify- és YouTube-slágerek szövegét elemezte. Egy 2023-ban tinédzserkorú fiatal nyugdíjba vonulásáig – az alvásidőt nem számítva – közel hat évet fog zenét hallgatni. Ebbe ritkán gondolunk bele, de a zene nagyon is az életünk része. A legnépszerűbb műfaj a pop, amely egybegyűjti a zenei világot domináló stílusok jelentős részét. A dalok hatása a könyvek, filmek vagy reklámok szerepével vetekszik. Még ma is a rádió a legnépszerűbb eszköz a zenehallgatás során: a világ lakosainak 73 százalékának ez az elsődleges zeneforrása. A rádióhallgatók 84 százaléka keresne másik platformot, ha nem játszanának többé zenét, 63 százaléka pedig örökre kikapcsolná ezt az eszközt. Az NMHH kutatása kifejezetten a magyarok által hallgatott, magyar nyelven írott slágerek szövegeinek vizsgálatára és a dalokban rejlő témák feltárása törekedett. A legnépszerűbb dalok kiválasztásakor az online platformok lejátszási listáit vette alapul. Web scraping-es adatgyűjtési eljárások alkalmazásával, majd a külföldi zeneszámok kiszűrésével végezetül 2366 dal került be az elsődleges dallistába, melyek közül 629 csak a Spotify-on jelent meg a chart-okon, 1160 csak a YouTube-on és 577 mindkét platformon. Ennyi magyar, nyilvánosan elérhető, toplistás sláger született 2023 márciusáig a két platformon. A 2366 slágerhez hallgatottsági adatokat és standardizált kontaktusszámokat rendeltek hozzá az NMHH szakemberi annak érdekében, hogy a későbbiekben a legnépszerűbb témák is beazonosíthatók legyenek. A végleges adattisztítást követően a 2072 dal maradt, mely összesen 1.223.552 karaktert tartalmazott. Átlagosan egy zeneszöveg 1577 karakter hosszú és 279 szó, valamint 138 egyedi szó található meg benne. A slágerek szövegeiben felfedezett topikok hét irányba ágaztak el: Szerelem, Vágyakozó, Álmodozó, Hagyomány, Gengszterélet, Utcakölykök és Bulizó. A Szerelem témában megjelenik a párkapcsolat, a kötődés, a szerelmi csalódás, a féltés, de leginkább a szerelem érzete és az érzés kifejezése, a szerelemhez kapcsolódó cselekmények sora. A Vágyakozó téma fő eleme a hiány és az üresség. A dalok a múltba révednek, borongós érzéseket írnak le, fájdalmakról és problémákról szólnak. A szövegekben megjelenik a délibáb, az elérhetetlen szerelem és a tehetetlenség is. Az Álmodozó téma leginkább a természet motívumait használja: a Földet és az univerzumot, az időt, az ünnepeket és az időjárás elemeit. A Hagyomány téma Isten, a család és a haza köré épül. Megjelennek benne a bűnök, a gonosz, a béke eszménye, a teremtés, a vallás, a misztikum, az Isten-ember kapcsolat, a születés és a magyarság. A Gengszterélet legfőbb kifejezőeszközei a trágár szavak. A sorok a csapodár élet élvezeteit próbálják kifejezni, a nemi kapcsolatot, az alkoholfogyasztást, a cigarettázást, a drogok használatát, a pénz szórását. Gyakran utalnak bennük – a maguk módján – a női nem szépségére és az aktuálpolitika is megjelenik a mellékvágányon. Az Utcakölykök topikban a trágár szavak tárháza szintén kimeríthetetlen, azonban ebben a csoportban inkább az egyén, az én áll a középpontban. Az utolsó kategória a Bulizó, melynek legfőbb eleme a szórakozás, az éjszakai élet, a tánc, az ivás, a hétvége, a nők és a csajozás. A legtöbb sláger a Szerelem témában született, 434, az összes tétel 21 százaléka, melyet a Vágyakozó követett 20,8 százalékkal. Legritkábban a Gengszterélet témában írtak, a dalok csupán 7,8 százaléka került ide, majd a Hagyomány következett a sorban 8,8 százalékkal. Az egy dalra jutó átlagos hallgatottsági statisztikák azt mutatják, hogy a Bulizó zenék a legnépszerűbbek, ezeket hallgatja legtöbbet a közönség. A Spotify-os stream-ek 19,2 százalékát, a YouTube-os views 18,3 százalékát zsebelték be, 130,1 százalékkal meghaladva a várt kontaktusszámot. Ha egy előadó ír egy dalt a szórakozásról, és az felkerül a toplistákra, várhatóan 375 ezerszer fogják meghallgatni a Spotify-on és 1,2 milliószor a YouTube-on.



