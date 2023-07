A Coldplay 16 év után visszatér Budapestre! Örömmel jelentjük be, hogy a világ jelenlegi legsikeresebb és egyik leglátványosabb turnéja, a Music Of The Spheres Budapesten is látható lesz, a Coldplay 2024. június 16-án lép fel a Puskás Arénában! A Coldplay 2023-as teltházas stadionturnéját követően bejelentette az európai koncertek harmadik körét 2024 június – július – augusztusára. A dátumok között megtalálható a zenekar első fellépése Görögországban, Romániában és Finnországban, valamint az első római koncertjük 2003, és az első budapesti 2008 óta. 2024. június 16-án Coldplay koncert a Puskás Arénában! - JEGYEK A zenekar a regisztrált rajongói számára a Coldplay.com oldalon keresztül július 25-én reggel 9 órától biztosít elővásárlási lehetőséget, a Live Nation tagok július 26-án 9 órától élhetnek elővásárlási jogukkal. A teljeskörű jegyértékesítés a turné minden állomásán délelőtt 10 órakor kezdődik július 28-án, pénteken.



A Music Of The Spheres világkörüli turné 2022 márciusában megtartott első koncertje óta a Coldplay már több mint 7,5 millió jegyet adott el – többet, mint bármelyik turné az elmúlt 2 évben. A show a rajongóktól és a kritikusoktól is remek kritikákat kapott, és olyan elismeréseket gyűjtött be, mint a Kedvenc Turnézó Művész díja, vagy az Év Turnéja. Nemrégiben a Massachusetts Institute of Technology Intézet jelentésében nyilvánosságra hozta, hogy a Coldplay jelenlegi turnéja eddig 47%-kal kevesebb CO2-kibocsátást produkált, mint az előző, 2016/17-es stadionturnéjuk (koncertenkénti összehasonlításban), és hogy 5 millió fát ültettek már el szerte a világon (minden egyes néző után egyet). Az újonnan bejelentett koncertek:

2024 JÚNIUS

8: Athén - Olympic Stadium

12: Bukarest - Arena Națională

16: Budapest - Puskás Aréna

22: Lyon - Groupama Stadium

23: Lyon - Groupama Stadium

2024 JÚLIUS

12: Róma - Stadio Olimpic

13: Róma - Stadio Olimpico

20: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki - Olympiastadion

2024 AUGUSZTUS

15: München - Olympiastadion

17: München - Olympiastadion

21: Bécs - Ernst-Happel-Stadion

22: Bécs - Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin - Croke Park

30: Dublin - Croke Park A Coldplay azt is megerősítette, hogy egy későbbi időpontban, korlátozott számban úgynevezett Infinity jegyeket hoz forgalomba a koncertekre. Az Infinity jegyek minden Coldplay koncertre kaphatók lesznek, hogy a Music Of The Spheres turné elérhető legyen minden rajongó számára. Jegyenként 20 eurónak megfelelő helyi összegbe kerülnek majd. Egy vásárló maximum két ilyen jegyet vehet, és párban kell megvásárolni őket (amelyek egymás mellé fognak szólni). A DHL a Music Of The Spheres világkörüli turné hivatalos logisztikai partnere, és támogatja a zenekart célkitűzésében, hogy 50%-kal csökkentsék a turné közvetlen károsanyag kibocsátását. [2023.07.22.] Megosztom: