Autentikus északi turné élén tér vissza a Skálmöld

A viking metal egyik legautentikusabb képviselője, a Skálmöld nemrég adta ki hatodik nagylemezét: az Ýdalir a Napalm Records gondozásában jelent meg. A csapat jól ismert hazánkban is: a Finntroll vendégeként például 10 éve és tavaly is láthattuk őket, most pedig főzenekarként térnek vissza október 25-én: az észt Metsatöll és a kanadai Atavistia társaságában játszanak az Analog Music Hall színpadán.

Az izlandi, Reykjavikból indult Skálmöld új lemezén is a megszokott sallangmentes módon, a nyelv és a témák autentikusságára építve idézi meg a skandináv mitológia világát: dalaikat elmondásuk szerint nem más, mint sors három skandináv istennője, a Nornák alakították ki: Urðr a múltat, Verðandi a jelent és Skuld a jövőt képviseli.

A dalok a Magyarországon is ismert Edda-énekekből merítenek, ami az izlandi hősi énekek és mítoszok sok évszázados gyűjteménye. A címadó dal kiegyensúlyozott ütemei és dallamos riffjei például egy idillikus helyszínt, Ýdalirt (magyar fordításban Tiszafavölgy), Ull isten otthonát idézik meg, amit a fenyegető hörgések és sikolyok képében a mitologikus sárkány, Níðhöggur készül feldúlni.

Az énekes-gitáros Björgvin Sigurðsson két dolgot is elmesélt a dalról: „Egyrészt nagy részét a dobosunk, Jón Geir szerezte. Korábban is hozott már riffeket és dallamokat, de ez az első alkalom, hogy egy nóta teljes vázát ő mutatta be nekünk. A nyitó riff és a verze nagy erővel, közvetlenül mutatja annak a veszélynek az erejét, amivel Ull egykor szembesült. És utána jön a dallam és a kórus: olyan erős ez a melódia, hogy ha engem kérdezel, simán íródhatott volna 1988-ban, és rákerülhetett volna a Seventh Sonra is.

Másrészről: beszélnünk kell a gitárszólóról is: Þráinn egy igazi bestia, ha gitárszólókról van szó, ezt már korábban is megmutatta. Most azonban szerintem élete eddig legjobb teljesítményét nyújtja, igazán erős anyag. Összességében nagyon erősnek érezzük ezt a dalt, és nagy örömmel nyújtjuk át a hallgatóknak. Remélem, hogy életünk végéig játszhatjuk majd élőben.”

A Skálmöld 5 éve nem adott ki új stúdiólemezt, így most nagy elánnal kezdtek koncertezni: nyáron a Summer Breeze-en és a Wackenen is játszottak, ahol még az izlandi elnök is megnézte őket. Októberi turnéjukon egy több mint két évtizede működő zenekar, a Metsatöll is játszik: a négytagú, Tallinnból indult csapat az észt folklór világát mutatja be epikus metal zenéjével. Utolsó lemezük ugyan 1999-ben jelent meg, de aktívan koncerteznek, sőt: idén még Japánba is eljutnak!

Az estét egy fiatal(abb) és dinamikus együttes, az Atavistia koncertje nyitja. A kanadai dallamos death metal csapat idén adta ki, harmadik, Cosmic Warfare című idei lemezük a világűrt is behozza a korábbi természeti és mitológiai témák mellé. Gyorsan növekvő népszerűségüket az is mutatja, hogy nemrég újra kiadták a 2017-es debütalbum egyik meghatározó dalát, a Beyond the Meadows of Fire-t is.

A három lehengerlő erejű, és igazán hiteles északi kultúrát képviselő zenekar koncertjére október 25-én kerül sor az Analog Music Hallban.

2023. október 25., szerda 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Skálmöld, Metsatöll, Atavistia koncertek

Belépő: elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8500 Ft

[2023.10.08.]