Kapcsolatok • Erdőhegyi Brigitta Itt a Tovább - Változásra szavazott Erdőhegyi Brigi Megérkezett Erdőhegyi Brigitta újdonsága, íme a Tovább. "Mivel az utóbbi három dalom nagyívű, nagyzenekari megszólalás volt és mély témákat érintett, úgy éreztem most elérkezett az idő a változásra: ezúttal vidám dal kívánkozott ki belőlem egy szál zongorával, a maga könnyed letisztultságával. Alkotótársam Warnusz Zsuzsa volt, akit a közönség a Budapest Voices megálmodójaként is ismerhet. Sejtettem, hogy Zsuzsi érezni fogja, hogy zeneileg most mi az elképzelésem és valóban: az általa megszületett dallam könnyedén inspirált arra a szövegvilágra, amit már korábban elképzeltem." - kezdte Erdőhegyi Brigi.



Majd hozzátette: - A legújabb, TOVÁBB című dalom számomra azt a hangulatot és belső állapotot hozza, amikor újra ön-MAG-unkra találva, a világmindenség erejével a lelkünkben-testünkben bármire képesnek érezzük magunkat. Az az úgynevezett "újjászülető" energia, amit megszületésünkkor érzünk, de bizony kihívás életünk folyamán, a kríziseink után mélyen magunkba visszanyúlni és előhozni ezt a velünk született könnyedséget és életerőt. Ezért is volt szándékos a dalhoz forgatott klip képi világában is megmutatni azt a gyermeki ént, aki még tud pajkos és játékos lenni, valamint rácsodálkozni az élet alapvető, apró és kedves örömeire, akár a természetre a maga egyszerűségében.



Aki bátran mer még felszabadultan önmaga lenni. Igy az önazonosság mentén döntöttem úgy, hogy a saját otthonomból indul a klip és végig a tényleges lakókörnyezetemben zajlik, autentikusan ott, ahol a "díszlet és a kellék" a mindennapi életem valódi szeretett "elemei". Az ember bonyolult, összetett lény, de én személy szerint mindig próbáltam megőrizni magamban ezt a "belső gyermeki perspektívát". Élveztem ezt az önazonos vintage-hangulatot a forgatáson, de némi fejtörést okozott megtalálni az ehhez illő, megfelelő és kedves szereplőtársamat... - Klipbéli partnerem végül hosszú utat tett meg, ugyanis külföldről érkezett a forgatási napra. Óriási volt az izgalom, hogy egyáltalán időben megérkezik-e és jogosan tartottunk attól is, hogy képesek leszünk-e vele dolgozni. Nem tudhattuk, hogy alkalmas lesz-e a feladatra, de azt igen, hogy vidám perceket fog okozni.. Őt mindenhol a világon a kedvesség nagyköveteként tartják számon, ezért úgy éreztem, tökéletes szimbóluma lesz annak az ártatlan, vidám, szeretetteljes hangulatnak, amire mindannyian vágyunk.



Nézzük a klippet!

[2023.10.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.11.]

gazda szolgáltatás [2023.10.11.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu