Helyszínváltozás: In The Woods... és Saturnus co-headline turné a Dürer Kertben! Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, komoly melodic death, doom, black metal csapatás várható október 23-án. Friss hír, hogy az In The Woods... és a Saturnus co-headline turnéjának budapesti állomása a Dürer Kertbe költözik. Akik számára az új helyszín nem megfelelő belépőjegyüket 2023.10.22-én éjfélig visszaválthatják. A belépőjegy visszaváltása a jegyet tartalmazó e-mailre válaszolva kérhető. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a The Flaming Arts Agency bemutatja:

IN THE WOODS... és SATURNUS co-headline turné

vendég: THE FORESHADOWING

2023.10.23.

Budapest

DÜRER KERT

Budapest, Öböl utca 1, 1117



Jegyárak:

7999 - early bird augusztus 15-ig

8999 - elővételben

9999 - a koncert napján és a helyszínen



Jegyek H-Music Hungary [2023.10.18.] Megosztom: