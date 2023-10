50 Cent talán utoljára, de nagyon odatette magát a Budapest Arénában adott koncertjén

A történet több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Curtis James Jackson III, ismertebb nevén 50 Cent, otthagyta a drogkereskedést, hogy rapper karrierjét beindítsa. Azóta több oldaláról is megismerhette a közönség a Grammy-díjra jelölt rappert, producert, színészt, énekest, vállalkozót, és a G-Unit hip-hop banda alapítóját. 2023 októberében hazánkba a Get Rich or Die Tryin című debütáló albumának 20. évfordulója alkalmából hozta el világkörüli turnéjának utazó cirkuszát és adott majdnem telt házas koncertet a Budapest Arénában.

The Final Lap Tour a neve alapján valószínűleg az utolsó turnéja, ráadásul 50 Cent közel 10 éve nem adott ki teljes albumot. Ezúttal viszont régi barátja, a legendás Busta Rhymes és Jeremih énekesek kíséretében járja a világot és játssza el az összes olyan slágert, amelyek a 2000-es évek elején a hip-hop legnagyobb előadójává tették.

Bevallom, Busta Rhymes személye is csalogatott erre a koncertre, mivel egyedi, felfoghatatlanul gyors rappelési stílusát mindig is csodáltam, kíváncsi voltam rá élőben. Abból a szempontból nem kellett csalódnom, hogy ugyanolyan energiával tolja, ugyanaz a lehetetlen tempó megvan, de az ő feladata a turnén inkább csak a közönség beindítása és feltüzelése volt, mögötte a DJ a mindenki által ismert, legnyerőbb dallamokat tolta, de koncertnek nem nevezném Spliff Starral közös fellépését.

A banda

Átszerelés után a színpadot 4 ledfallal kirakott oszlop dominálta az egész koncert alatt. Indulásként a képernyőkön 50 sziluettek bukkantak fel, miközben a legismertebb dalainak bevezetői taktusai csendültek fel. A várakozás a tetőfokára hágott a hip-hip rajongókkal teli csarnokban, telefonokkal a kézben igyekezett elkapni mindenki a legjobb pillanatokat, ahogy egy füsttel teli plexi dobozból, némi pirotechnika kíséretében előbukkant az est főhőse. A What Up Gangsta az első teljes dal a Get Rich or Die Tryin-ról, miközben Tony Yayo és Uncle Murda csatlakoztak hozzá a színpadon. A hangzás nagyon ütős, jól szól a zene, a rap is, de hol a zenekar?! Már majdnem megállapítottam magamban, hogy ez egy fránya fél-plébek ‘hakni’ lesz, amikor a leddel borított oszlopok tetejét megemelve, óriási örömömre előbukkant a zseniális zenekar, akiknek végig egy-egy oszlop volt a játéktere, középen a DJ-vel a pultjában. Hamarosan csatlakozott az előadókhoz a szuperszexi táncosokból álló csaj csapat és 2 break-táncos srác is emelte a hangulatot, míg Fifty-ék eltolták a dalaik történelmi katalógusát. Eljátszotta a P.I.M.P-t, a Candy Shopot és még vagy 20 számot.

Twerk & bling

Időnként túlságosan idejét múltnak éreztem a klipekből ismert mozdulatokat, főleg a táncos lányok kihívó vonaglását a színpadon. Persze csúcsszuper alakjuk, jó mozgásuk mindig elvitte a figyelmem (nő létemre is), hiába öltözött át 50 Cent egy csomószor az est folyamán, valahogy mindig valamilyen élénk színű, bőrből készült joggingot viselt. Na meg az az egy kilónyi, gyémántokkal kirakott bling, azaz fux is nagyon fura már 2023-ban (persze, lehet, hogy csak számomra…) Ráadásul visszahozta a Bunstáék előtt fellépő Jeremih-t újra, hogy előadják a Put It Down On Me című kollaborációjukat, majd átadta neki és egyetlen táncosnak az egész színpadot, hogy előadják zongorán a 2009-es nagy sikerű Birthday Sex című dalt. Ezen a ponton már ízléstelennek is tartottam a zongorán lezajlott jelenetet.

50 Cent koncert képekben - klikk a fotóra



Látványos show

A hangulat azonban folyamatosan emelkedőben volt, erről gondoskodtak a zenészek, táncosok mellett a fellobbanó lángok, a folyamatos pirotechnika, és a három körben kilőtt, különböző konfetti áradat. A közönség táncolt, énekelt, sokan tudták a szöveget is, hiszen tudjuk, hogy mindig is elég meghatározó volt a hip-hop és rap szcéna hazánkban, jó volt ebbe egy kicsit elmerülni.

Az In Da Clubnál azt hittem, hogy ez már tényleg a vége, de csak jöttek és jöttek még a számok a ráadásban. Összesen 30+ dal hangzott el, de a hamarosan 50 éves, igencsak fit 50 Cent kinézetre és energiában is hozta régi önmagát, akár le is tagadhatná azt a 20 évet, amit most tulajdonképpen jól megünnepeltünk. Hey, 50, keep up the good work!

Frk4muzik

Fotó: Horváth Marcell

[2023.10.27.]