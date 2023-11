Erős Antónia és a The Voice egy színpadon az Egy Csepp Világnapon Új, különleges programokkal várja Erős Antónia és alapítványa a kicsiket és nagyokat az Egy Csepp Világnapon november 19-én a vasárnap 10-től 18 óráig a MOM Sportban. Az ingyenes családi egészségnapon a már hagyományos szűrések mellett lesz koncert az RTL szuperprodukciója, a The Voice döntőseivel, bátorság próba az állatkerttel, Teddy Maci kórház, előadások, és többek között fellép az Alma Zenekar és a Kolompos Együttes. Aki időben érkezik, Magyarország Cukormentes Tortáját is megkóstolhatja. A Nemzetközi Diabétesz Világnaphoz kapcsolódva 15 órakor indul a hagyományos Diabétesz Séta. Az idei rendezvényen az Egy Csepp Figyelem Alapítvány számos programmal készül a családok számára. A gyerekeket bátorságpróbával és „állati jó” játékokkal várja a Fővárosi Állat- és Növénykert standja, ismét megnyílik a közkedvelt Teddy Maci Kórház, ahol a kicsik plüss macikat, közöttük egy” cukorbeteg mackót” is „gyógyíthatnak” orvostanhallgatókkal együtt. A KiDS és TEENS Birodalomban a kisiskolásokat teszik próbára okoseszközök és hagyományos játékok segítségével, míg a legkisebbeknek a Mesekert-interaktív játszóház és az ingyenes ugrálóvár nyújt önfeledt perceket. Az Egy Csepp Világnap színpadán népszerű műsorvezetők – Barabás Éva, Erős Antónia, Rábai Balázs - interaktív talkshowkban szakorvosokkal beszélgetnek az egészségmegőrzésről. A zenei programról a kicsiknek az Alma Zenekar és a Kolompos Együttes, a felnőtteknek a The Voice Magyarország tehetségkutató műsor döntősei és a Varga Feri-Balássy Betty páros gondoskodik. A zenészek, énekesek részt vesznek szűrővizsgálatokon és tanácsadásokon is, ugyanis egész nap bárki megméretheti egyebek mellett a vércukorszintjét, a vérnyomását, ellenőriztetheti látását, a férfiak a prosztatájuk egészségéről is képet kaphatnak egy csepp vér alapján. Szakembertől bőrgyógyászati, diabetológiai, táplálkozási, vese és fogászati tanácsokat kérhetnek a látogatók. Az időben érkező látogatók megkóstolhatják Magyarország Cukormentes Tortáját, a Kikeletet a rendezvény főtámogatója, a 77 Elektronika jóvoltából. A Nemzetközi Diabétesz Világnaphoz kapcsolódva Erős Antónia vezetésével 15 órakor indul a hagyományos Diabétesz Séta, melyhez bárki csatlakozhat. Ezzel a programmal arra hívják fel a figyelmet, hogy napi 30 perc mozgással sokat tehetünk a 2-es típusú diabétesz megelőzéséért, és hogy a sport a cukorbetegek számára az életminőség jelentős javulását, a jobb vércukorértékeket jelentheti. A rendezvény főtámogatója a 77 Elektronika Kft., támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az AstraZeneca, a Sanofi, a Beurer és a Cerave. [2023.11.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Budapest szolgáltatás [2023.11.14.]

