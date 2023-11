Majka 360° - körszínpados koncert az MVM Dome-ban: jegyek itt! Egy páratlan zenei élmény 2024. március 23-án, az MVM Dome-ban! A rajongók régóta várták, és most végre itt a lehetőség, hogy elcsípjenek egy páratlan zenei élményt. Majka, az ország egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb előadóművésze, aki egy elképesztő show-val teszi feledhetetlenné a 2024-es tavaszt. Az MVM Dome-ban megrendezésre kerülő koncert különlegessége, hogy a színpad a nézőtér középen helyezkedik el, így a rajongók minden irányból élvezhetik a látványos show-t. Ez az első alkalom, hogy egy magyar előadó középszínpados koncerttel lép fel az MVM Dome-ban, és Majka büszkén vállalja ezt a kihívást. Hazánk első számú rapperét és legnépszerűbb televíziós arcát bemutatni már senkinek sem kell. Az is köztudott, hogy kivételes tehetséggel nyúl a szórakoztatáshoz, nem ritkán formabontó attrakciók formájában. A „MAJKA 360°” koncert címe utal a térbeli élményre, amit a küzdőtér közepén elhelyezkedő színpad biztosít majd. „Komoly kihívás technikailag is körbe élményt adni látványban és hangzásban, valamint előadóként is bejátszani ezt a teret. Azt szeretnénk, ha a nézők egy kicsit jobban részesei lennének a bulinak velünk együtt, akik a színpadon állunk majd” - mondja a rapper, aki Veres Mónika Nikával, nagyszerű zenekarával, táncosaival és számtalan látványossággal készül a nem mindennapi attrakcióra. Az MVM Dome impozáns létesítménye amfiteátrum jellegét tekintve tökéletes helyszín egy ilyen előadásnak. A „Majka 360°” koncert több száz lámpa, extra hang- és vizuáltechnika segítségével rendhagyó csomagolásba tervezi berobbantani a Füttyöst, a Belehalokat, a Mindenki táncolt és még tucatnyi slágert úgy, hogy a hatalmas térben bárhol elhelyezkedő néző felejthetetlen élményben részesüljön.

Majka körszinpados koncert jegyek [2023.11.19.] Megosztom: