Két díjait is nyert a Libertate’89 - Nagyszeben A Cottbusi Filmfesztiválon a FIPRESCI - a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének – díját, az Arras Film Festival-on pedig a Kritikusok díját nyerte a hétvégén Tudor Giurgiu rendező magyar koprodukcióban készült Libertate '89 – Nagyszeben című történelmi drámája. A romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom eseményeit feldolgozó alkotás az NFI támogatásával készült. Az akciófilmbe illő fordulatokkal teli, hiteles korrajzban erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak. Sorra nyeri a díjakat a november 16-án, csütörtökön a hazai mozikba kerülő Libertate’89 – Nagyszeben. A hétvégén az Arras Film Festival-on a Kritikusok díját nyerte, a Cottbusi Filmfesztiválról pedig a FIPRESCI - a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének – díját vihette haza. A cottbusi zsűri a következő indoklással ítélte a filmnek a díjat: „A forradalom megtapasztalása a képernyőn kényelmetlen és magával ragadó is lehet. A rendezőnek sikerül formát adnia a történelmi káosznak egy olyan film megalkotásával, amely túlmutat a romániai újhullám esztétikáján.” Korábban a Libertate’89 – Nagyszeben a Szarajevói Filmfesztiválon elnyerte a Nemzetközi Artmoziszövetség különdíját, a Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon, a TIFF-en a Vodafone Hearts' Award-ot, a legkedveltebb román film díját, a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon pedig az ökumenikus zsűri díját. 1989. december 22-e, Nagyszeben, Erdély. Egyre több ember megy ki az utcára tűntetni Nicolae Ceaușescu kommunista rendszere ellen. Miután Ceaușescu egy helikopteren elmenekül Bukarestből, a katonaság átáll a tűntetők oldalára. Véres harcok kezdődnek a forradalmárok, a katonák, a rendőrök és a titkosrendőrség tagjai között. Az ostrom elől való kétségbeesett menekülési kísérletet követően a főhőst, Viorel rendőrkapitányt (Alex-Cornel Calangiu) elfogja a hadsereg, és terrorizmussal vádolják. a bukaresti rezsim bukása a legvéresebb kelet-európai rendszerváltás volt. Tudor Giurgiu alkotása egy fontos történelmi helyzet és az abban szereplő emberi karakterek hiteles bemutatásán túl akciófilmbe illő fordulatokat, izgalmakat is kínál. A Libertate’89 – Nagyszeben az „itt és most” erejével átélhetővé teszi egy korszak drámai pillanatait. „Az ellentmondásossága miatt eleinte távol akartam tartani magam ettől a témától. De amikor beleástam magam az eseményekbe - három évnyi kutatómunkával -, úgy gondoltam, a fiatalok érdekében a generációmnak kötelessége beszélni arról az időszakról. Elmaradt a nyilvános bocsánatkérés, a 1989-es forradalmat a román társadalom a mai napig nem dolgozta fel. A lezárás aktusa, aminek a kommunista rendszer leverése után meg kellett volna történnie, soha nem történt meg. A VÁLTOZÁS soha nem történt meg. Ezért ezzel a filmmel az a célom, hogy pontos képet fessek az akkori káoszról, másrészt, hogy magyarázatot adjak arra, hogy az igazi gyilkosokat miért nem vonták évekig felelősségre.” - nyilatkozta a film rendezője, Tudor Giurgiu. A rendező a forgatókönyvet Cecilia Stefanescuval és Napoleon Helmisszel közösen jegyzi. Az operatőr Alex Sterian, a vágó Lemhényi Réka, a sound designer Székely Tamás. Erdélyi magyar színészek, köztük Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is láthatóak a filmben. Az alkotás vezető producere Oana Bujgoi Giorgiu (Libra Films), koproducere Berger József, magyarországi koprodukciós partnere és a film hazai forgalmazója a Mythberg Films. [2023.11.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.11.18.]

SÜRGŐS HITELEK hangszer [2023.11.17.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu