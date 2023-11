Alcohol: Be vagyok rúgva - Klippremier Egy Tankcsapda cover dallal és a hozzá készített kisfilmmel melegít a vasárnapi szülinapi bulijára, és új lemezének megjelenésére a Tóth “Csövi” Sándor vezette Alcohol zenekar. Előzenekar a Tankcsapda lesz! A Be vagyok rúgva feldolgozáshoz készített klip a mesterséges intelligencia hathatós segítségével készült, az új Alcohol album pedig számos vendégzenész és énekes közreműködésével. November 26-án, azaz e hét vasárnap az A38 Hajón ünnepli 20. születésnapját az Alcohol, a bulin a Tankcsapda lesz az előzenekar. Igen, nem vicc, Lukácsék Debrecenből Jegyek A 20 év kocsMArock című nagylemez az eseményhez időzítve jelenik meg. A korongra 10 feldolgozás, plusz két bónusz került. A CD és a hozzá készített póló a koncerten már kapható lesz a zenekarnál, az album tematikáját követő (és a kiadó további friss megjelenéseit bemutató) H-Music magazin hamarosan érkezik majd.



Dallista (és közreműködők):

1. Bikini - Ki visz haza

(Németh Lojzi - basszusgitár, Lukács Peta - szólógitár)

2. Sing-Sing - Halál a májra

(Abaházi Csaba - ének, Lévai Hangyássy László 'Hangya' - basszusgitár)

3. Magna Cum Laude - Pálinka Dal

4. Junkies - Alkohol

(Szekeres András - ének, Barbaró Attila - gitár)

5. Charlie - Jég dupla whiskyvel

(Horváth Ákos - ének)

6. Skorpió - A folyóparton ülve

(Frenreisz Károly - ének, Cserfalvi Zoltán 'Töfi' - szólógitár)

7. Koncz Zsuzsa és az Illés - Mr. Alkohol

(Falusi Mariann - ének, Boros Béla - basszusgitár)

8. Beatrice - 8 óra munka

(Nagy Feró - ének)

9. Zorall - Miből főzzünk pálinkát?

(Lévai Hangyássy László 'Hangya' - basszusgitár)

10. Tankcsapda - Be vagyok rúgva

+bónusz

11. Ossian - Sörivók

12. Alcohol - Házam egy kocsma A zenekar a Sing Sing örökzöld Halál a májra feldolgozását már korábban közzétette - a hozzá készített videoklipben vendégként Abaházi Csaba és Lévai Hangyássy László is szerepel! H-Music Hungary [2023.11.25.]