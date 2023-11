Megjelent az End Of Paradise Nézz ránk című albuma Megjelent az End Of Paradise Nézz ránk című ötödik nagylemeze! Az idén 15. születésnapját ünneplő - a tavalyi év elejétől két énekessel működő - székesfehérvári székhelyű banda friss albumára 10 vadonatúj szerzemény került. A dalcsokor egyrészt egy magabiztos “megnyilatkozás” e felállás létjogosultsága mellett, másrészt tökéletes demonstrációja annak, hogy hogyan is képzeli el az alkotógárda a dallamos (helyenként epikus, sőt death-es) heavy / power metalt 2023-ban. Lévai Sándor (ének) a lemezanyagról:

“A dalaink többsége klasszikus melodic heavy metalnak mondható, de a két énekeses felállás utat nyitott a kissé deathcore-osabb / metalcore-osabb hatások felé, amit személy szerint nagyon kedvelek. Az új lemez a vokálszekciót tekintve emiatt kissé útkeresésnek is tekinthető, de bízom benne, hogy már most sikerült a megfelelő középutat megtalálni a hagyományos metal, és a modernebb death irányok között.”

A felvételek a soproni MD Stúdióban készültek - hangmérnök / keverés / mastering: Schmiedl Tamás „Smici” Zenekar:

Lévai Sándor - ének

Feltein "Zombi" Attila - ének

Tóth László István - gitár, vokál

Munkácsi Tamás - gitár, vokál

Menyhárt Mihály - basszusgitár, vokál

Németh Dénes - dob, vokál EoP koncertek:

11.18. Nagymegyer / Big Man Pub

11.25. Dunaújváros / Kaptár Music Pub

12.16. Székesfehérvár / Nyolcas Műhely

H-Music Hungary [2023.11.05.]