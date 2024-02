Bátky Zoltán születésnapi koncert március 16-án a Barba Negrában Ha valaki eljut a születésnapjáig, főleg egy kerek, fél évszázados évfordulóig, ünnepre készül - de van, hogy nem annak örül, ha őt ünneplik, hanem inkább annak, ha ő maga köszönheti meg másoknak az elmúlt éveket. Bátky Zoltán, vagy ahogy a legtöbben ismerik, BZ idén áprilisban tölti be az 50. évét, és arra a legbüszkébb, milyen zenekarokban volt lehetősége eddigi karrierje során zenélni. Az ezredforduló környékén a Stonehenge hozta meg számára az ismertséget, majd a Wendigo és az After Crying további szakmai- és közönségsikereket eredményezett. Azóta pedig megannyi banda, projekt, vendégszereplés köthető a nevéhez, és több csapat tagjaként továbbra is aktívan koncertezik, dalokat ír, lemezeket készít.



Március 16-án BZ ezeket a zenekarokat, zenészeket és dalokat ünnepli, ahol három csapatban is színpadra lép a Barba Negra Blue Stage-ben:



A Wall Of Sleep a doom, stoner és klasszikus metal vonal képviseletében zúzza meg a közönséget, és a műsorban a jelenleg készülő új lemezről is játszanak dalokat. Az At Night I Fly a progresszív rock és metal színeket hozza a programba, és szintén bemutatnak új dalt a hamarosan megjelenő albumukról. Az este igazi különlegessége pedig a 13 év után, eredeti felállásban újra zenélő Wendigo - a Fonogram-díjas csapat 2011-ben visszavonult, de most ismét színpadra lép, hogy a régi dalok mellett élőben még sosem játszott szerzeményt is előkapjanak. Az este során ráadásul esélyesen felidéződnek más BZ-zenekarok dalai is.



Jegyek H-Music Hungary [2024.02.02.] Megosztom: