Bryan Adams visszatér Budapestre Bryan Adams 2024-ben ismét az USA-ban és Európában koncertezik. Most Budapest is részese ennek a turnénak, Bryan Adams október 14-én az MVM Dome-ban lép fel! Bryan Adams a világ egyik legjobb és legizgalmasabb előadójának hírében áll. 17 stúdióalbuma van, köztük utolsó lemeze, a So Happy It Hurts, amelyet Grammy-díjra is jelöltek. Classic Pt. I és Pt. II válogatásai, amelyek legnagyobb slágereinek újra felvett verzióit tartalmazza, digitálisan jelentek meg, de megvásárolhatók fizikai hanghordozón is. Bryan Adams szerzeményeivel számos díjat és elismerést szerzett, köztük három Oscar-jelölést, öt Golden Globe-jelölést és egy Grammy-díjat. Csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, több mint 80 millió lemezt adott el, hat kontinensen turnézott, és a világ több mint 40 országában vezette a slágerlistát. A budapesti koncertre a hivatalos rajongói klub tagjai, valamint a regisztrált Live Nation tagok február 21-én, szerdán délelőtt 10 órától élhetnek elővásárlási jogukkal. A teljeskörű jegyértékesítés február 22-én 10 órakor kezdődik a livenation és a funcode oldalakon keresztül. [2024.02.21.]