Crypta: brazil death metal démonok csapnak le a Barba Negrára áprilisban

Második lemezét mutatja be április 12-én Budapesten a Crypta. A Barba Negra Blue Stage-en ezen a péntek estén egy kisebb death metal fesztivál várható, hiszen fellép még a nyaktörő modern death metalt játszó, dán Nakkeknaekker, a koszos death’n’rollt pörgető dán Plaguemace, illetve a hazai death metal alapvetés, a Beneath The Void is.

A Crypta 2019-ben indult; az alapítók között találjuk a Nervosa énekesét és ritmusszekcióját, vagyis Fernanda Lirát és Luana Damettót, akik mellé Jéssica di Falchi szóló- és Tainá Bergamaschi ritmusgitáros társult. Bemutatkozó albumuk, az Echoes of the Soul rögtön feltűnést keltett az Egyesült Államokban és Németországban is. A friss, Shades of Sorrow című lemezen igyekeznek követni a korábbi zenei irányvonalat, modern és klasszikus death metal, és fajsúlyos black elemeket is felmutatva. A lemez készítésében Daniel Bergstrand és Jens Bogren működött közre, a felvételek a stockholmi Family Mob Studio-ban készültek.

A turnén a többi fellépő is feszes tempójú, különleges zenei élményt kínál. A dán Nakkeknaekker igazán nyaktörő tempójú modern death metalt ígér, a nevük is éppen ezt jelenti. 2020-as alakulásuk óta kegyetlen hangzásuknak és az odacsapós koncerteknek hála hamar ismertté váltak. A csapat old school alapokon (Entombed, Morbid Angel, Bloodbath) áll, de modern hangzásokat is beemel a dalokba. Hazai pályán többek között a HateSphere-rel is turnéztak, és jó pár nagy európai fesztiválon is feltűntek, most pedig jöhet az európai turné.

A Plaguemace is 2019-ben indult: az alapító fivérek, Andreas és Simon jóféle skandináv death metalt szerettek volna játszani, de az inspirációk között nem csak az Entombed és a Grave, hanem a High On Fire vagy akár a Motörhead is említhető. Robbanékony és brutális hangzást, igazi death and roll cirkuszt raktak össze a srácok. A Reptilian Warlords lemez tavaly novemberben jelent meg.

A turné legnagyobb múlttal rendelkező csapata a hazai vendég lesz: a Beneath the Void ugyanis a jó két évtizede indult Kill With Hate zenekar újragondolt, nevet váltott továbbélése. …Into Oblivion című nagylemezükön a korábbiaknál technikásabb oldalukat mutatták meg.



A Concerto Music bemutatja: Shades Of Sorrow Tour

2024. április 12., péntek 18 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Crypta, Nakkeknaekker, Plaguemace, Beneath The Void koncertek

Belépő: elővételben 7.900 Ft, a koncert napján 8.900 Ft. Megadeth '24 jegytulajdonosoknak: 3.900 Ft

[2024.03.19.]