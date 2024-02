Újabb Campus Fesztivál 2024 bejelentés: jön Martin Solveig és Gayle is

Kilenc nemzetközi előadóval és hetven hazai kedvenccel bővült az idei Campus Fesztivál zenei felhozatala. A korábban már bejelentett Dimitri Vegas & Like Mike és Azahriah mellé Debrecenbe érkezik többek között a nyáron 20. születésnapját ünneplő amerikai Gayle, a francia világsztár dj Martin Solveig, a kanadai rock ’n’ roll banda Danko Jones és az indie-fellángolás legismertebb svéd zenekara, a Mando Diao is. Egy biztos, a 2024-es felhozatal nemzetközi előadók tekintetében rendkívül sokszínű lesz, akárcsak a hazai kínálat, amelyből már most több mint 140 név található a programkínálatban.

2024. július 24. és július 28. között újra jön a Campus Fesztivál, hazánk egyik legnagyobb nyári könnyűzenei és kulturális rendezvénye és ahogy ez már megszokott – 2024-ben is élményekben gazdag fesztivál várható Debrecenben. Elég csak megemlíteni a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem által közösen szervezett Egyetemi Európai Játékokat, amelynek záróünnepsége a Campus Fesztivál nyitónapján, a fesztivál területén lesz. Ez az egybeesés eddig soha nem látott elemekkel színesíti tovább az idei fesztivált, a pontos részletekről később számolnak be a szervezők. És ha már egyetem: szintén július 24-én válnak nyilvánossá a felsőoktatási ponthatárok, így az országos Pont Ott Partik központi helyszíne is a debreceni Campus Fesztivál lesz.

Ami a zenei programokat illeti: Gayle, miután 2021 legnagyobb slágerét hozta össze az ABCDEFU című szerzeményével, dühös és szókimondó dala vírusként terjedt el a TikTok felületén, mára pedig igazi globális szenzációvá vált. Ahogy a dallasi születésű fiatal énekesnő, úgy Martin Solveig is első kelet-magyarországi fellépésére készül. A francia dj egyébként rajong Magyarországért, hosszú ideig kirobbanthatatlan volt a DJ Mag 100-as listájáról, ‘Hello’ című bulihimnusza már a 100 milliós megtekintésen is túl van.

„Természetesen a nemzetközi kínálatnak ezzel még nincs vége.”- folytatta a sort Süli András programigazgató. „A 25 éve alakult, alternatív rockzenét játszó svéd Mando Diao zenekar is debreceni koncertjére készül, de nem ők lesznek az egyetlen skandináv vendég idén, ugyanis érkezik majd Darude, a kultikus finn DJ és zenei producer, akinek Sandstorm című megaslágere kitörölhetetlen dance himnusszá vált egy egész generáció számára.”

A Campuson az országban egyedülálló módon idén is önálló színpadot kap a rap/hip-hop, valamint a rock/metal műfaj. Ez utóbbin láthatják a fesztiválozók egyenesen Kanadából a Danko Jones-t, akik hard rock lemezeit a punk és a blues attitűdje is átlengi. Sokat elmond róluk, hogy a Motörhead-frontember Lemmy is énekelt egy slágerükben. Messze földön híresek energikus koncertjeikről. A nemzetközi nevek közül kiemelendő még Queen Omega, aki sokaknak lehet ismerős, ugyanis a trinidadi reggae-dancehall énekesnő hangja hallható Azahriah Four Moods II című dalában. Az igazi különlegességnek számító fellépése The Royal Souls nevű zenekarával csütörtökön tekinthető meg a Víztoronykertben. Ki tudja, talán a két előadó Debrecenben is csinál majd közös produkciót? Miután egy napon érkeznek, a Campuson bármi megtörténhet…

Ami a hazai felhozatalt illeti, a Campus Fesztiváltól megszokott módon a magyar előadók színe-java idén is jelen lesz a Nagyerdőn. Szintén a szervezőkre jellemző módon lesz azonban jó pár olyan kuriózum, ami különlegessé teszi majd a ránk váró négy napot: Azahriah egyetlen nyári kelet-magyarországi fellépése mellett a sok év szünet után visszatérő Amorf Ördögök is Debrecenben adja majd első fesztiválkoncertjét, az avantgard metal műfajban komoly nemzetközi sikereket elért Thy Catafalque pedig egyetlen nyári hazai koncertjére készül a Nagyerdőn. Nem mindennapi módon ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Tankcsapda sem: három eltérő napon, három eltérő helyszínen, három eltérő programmal örvendezteti meg majd rajongótáborát. Nem csak a fiatal fesztivállátogatóknak igyekeznek kedvezni a szervezők: a Zenevonat az LGT sztárjaival, az R-Go vagy a Republic az idősebb koncertkedvelőknek kínál majd remek kikapcsolódást. A bejelentések sora ezzel még nem ér véget: több magyar közönségkedvenc is még nagy önálló koncertre készül tavasszal, az ő nevüket a fesztivál majd ezt követően fogja bejelenteni.

A programok bejelentése után korlátozott számban elérhetővé váltak a kedvezményes napijegyek és a hétvégi jegyek is.



Jegyek

SZERDAI NAPIJEGY (Gayle, Tankcsapda 35, Follow The Flow, Necc Party, BSW és sokan mások): 17.990,- Ft / VIP: 27.990,- Ft

CSÜTÖRTÖKI NAPIJEGY (Azahriah, Martin Solveig, Mando Diao, Dzsúdló, Margaret Island, Danko Jones, Queen Omega és sokan mások): 17.990,- Ft / VIP: 27.990,- Ft

PÉNTEKI NAPIJEGY (Dimitri Vegas & Like Mike, Majka, Krúbi, Elefánt, Csík Zenekar, Republic, Road és sokan mások): 17.990,- Ft / VIP: 27.990,- Ft

SZOMBATI NAPIJEGY (Rúzsa Magdolna, ByeAlex és a Slepp, Pogány Induló, R-Go, Ossian, 30Y, T.Danny és sokan mások): 17.990,- Ft / VIP: 27.990,- Ft

[2024.02.20.]