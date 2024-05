Búcsúkoncerten játssza el a Winger az életmű minden slágerét Alapító tagjaival tér vissza június 11-én Budapestre a Winger. Az A38 Hajón Kip Winger, Rob Beach, Rod Morgenstein és Paul Taylor is ott lesz majd, a zenekar állítása szerint most utoljára így együtt. A csapat mind a 9 nagylemezről válogat majd dalokat. 1987-ben, a glam és hard rock zenekarok nagy évtizedének végén indult a Winger pályafutása. A csapat mára többszörös platinalemezes előadóvá érett, több mint 5 millió eladott lemezzel, 7 TOP 40-es dallal Amerikában és sok ezer koncerttel a háta mögött. Kip Winger és Paul Taylor az Alice Cooper zenészeként ismere meg egymást, hozzájuk csatlakozott Reb Beach és Rod Morgenstein, és egy évvel az indulás után meg is érkezett az első lemez, ami szintén az énekes vezetéknevét kapta címnek. A rajta lévő dallamos hard rock slágerek hamar rocksztár státuszt hoztak a srácoknak. A Winger már a korai években is kiemelkedett a mezőnyből, köszönhetően a kiemelkedő hangszeres tudásnak és az átgondolt, progresszív rockra hajazó kompozícióknak. A csapat nevéhez olyan rock himnuszok kötődnek, mint a Headed For A Heartbreak, a Miles Away vagy a Seventeen. A Winger egyike annak a néhány zenekarnak, amelyben a négy évtizedre visszatekintő történet alatt is képes volt együtt maradni az összes egykori alapító tag, kiegészülve persze a szintén évtizedek, egész pontosan 1992 óta velük zenélő John Roth-tal. A 2000-es évek óta ismét aktív együttes legutóbbi lemeze a 2023-as Seven, ami bő egy évtizeddel követte a Better Days Comin’ című albumot. A friss dalok egyike a Tears Of Blood című ballada. Jó 15 éve jártak ebben a formában Magyarországon, és a tagok állítása szerint a mostani lesz az utolsó lehetőség arra, hogy meghallgassuk a Winger katalógus slágereit az eredeti tagokkal. A június 11-ei, A38-as koncertre limitált számban még kaphatók jegyek. a Livesounds bemutatja:

2024. június 11., kedd 19 óra

Budapest, A38 Hajó

Winger koncert

Belépő: 11.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft

Jegyek kaphatók a tixa oldalon és a ticketportal hálózatában [2024.05.20.] Megosztom: