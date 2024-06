Jakub Zytecki progresszív gitárművész a Turbinában A lengyel gitáros, zeneszerző nem először jár Budapesten, aprólékosan kidolgozott, hol csilingelő, hol súlyos dallamai sajátos atmoszférát teremtenek, nem beszélve virtuóz technikájáról, amelyet ezúttal a Turbinában csillogtat majd meg október 1-jén.

Jakub Zyteckit tavaly a BUSH-on, illetve korábban Plini vendégeként csíphettük el, akivel jelenleg is járja a világot. Nem csoda, hogy egymásra találtak, mindkét gitáros virtuóznak számít hangszerén. Jakub Zytecki Nothing Lasts, Nothing's Lost című albumával korosztályának egyik legkreatívabb zeneszerzőjeként tűnt fel, tavaly megjelent, Remind Me című albumával pedig tovább játszadozik a hangzásbeli határokkal. A bonyolult gitármunka mellett most már aprólékosan kidolgozott vokális elemek is kerültek a dalokba, amelyek tökéletesen harmonizálnak a hangszerekkel. Dalaival a menekülés érzését fogja meg, zenei gyökerei mélyen a progesszív metal szcénából eredeztethetők, amelyek segítettek megalapozni művészetét. A fiatal gitártehetség zenéjében október 1-jén a Turbinában merülhetünk el. Jegyek [2024.06.21.]