Bambie Thug, az Eurovízió boszorkánya Budapestre is ellátogat Bambie Thug, ír előadó extravagáns, általa csak ouija-pop-ra keresztelt zenéjével tűnt fel az idei Eurovíziós Dalversenyen Írország színeiben, a Doomsday Blue pedig a hatodik helyre varázsolta az énekest. Bambie Thug koncertjei szeánszerű, látványos előadások, hamarosan mi is részt vehetünk első budapesti jelenésén, szeptember 19-én az Akvárium Klubban. Az írországi Cork-i születésű Bambie Thug áttöri a nemi és társadalmi-politikai sztereotípiákat, hogy egy korszakalkotó hangzást hozzon létre, amely a pop, a rock, az elektronika és más zenei elemek határán mozog.



Bambie Thug saját zenéjét a ouija-pop kifejezéssel írja le, az elmúlt néhány évben komoly hullámokat verve zenéjével, mint például a kritikusok által is elismert Cathexis EP-vel.



Bambie képviselte Írországot az idei Eurovíziós Dalversenyen Doomsday Blue című varázslatos dalával, amellyel a 6. helyezésig jutott – ez volt a legmagasabb helyezés ír előadó számára az elmúlt 24 évben. A szám arról az érzésről szól, amikor a lehetőségeinket figyelmen kívül hagyják, valamint egy óda a queer közösséghez is. Hangzásában az alt-boszorkányos versszakoktól, a gyilkos sikolyokon át a jazzes betéten át a popos refrénekig kíséri a hallgatót, mielőtt az elektronikus és nehéz gitárok fémes üvöltésében csúcsosodna ki a dal. Tökéletesen bemutatva ezáltal Bambie Thug, mint művész különböző aspektusait. Vizuális művészete emellett ugyanolyan lenyűgöző, mint a zenei, boszorkányos esztétikája és erős, filmes víziói révén olyan túlvilági karakterként jelenik meg, mint egy vámpír mennyasszony vagy a Pindúr Pandúrok egyik gonosztevője, Ő.

Bambie számára a nagyszínpadok sem idegenek, hiszen olyan fesztiválokon lépett már fel, mint a Download, a The Great Escape vagy a Trans Musicales.



Hamarosan pedig hozzánk is elér Crown The Witch nevé, 28 állomásos turnéjával. Mi az Akvárium Klubba, szeptember 19-énláthatjuk extravagáns produkcióját. A turné kapcsán Bambie így nyilatkozott: „Nagyon izgatott vagyok, hogy annyi országba elvihetem az Ouija-popot a Crown The With Tour-ral. Számítsak varázslatra, zenére és még több mindenre. Alig várom, hogy üdvözölhesselek benneteket a covenben.” Jegyek [2024.06.21.] Megosztom: