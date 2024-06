Két hét múlva indul a Rockmaraton!

Két hét múlva startol az öt év után visszatérő jubileumi 30. Rockmaraton! A helyszín - ahogy 2015 óta mindig - Dunaújváros, a Szalki-sziget, ahol a hazai előadók, és zenekarok mellett minden eddiginél komolyabb nemzetközi fellépőgárda ad koncertet a fesztivál három színpadán. Elő a metalvillákat, headbangelésre felkészülni!

Koncertek napi bontásban:



06.11. csütörtök

Accept, Alestorm, Dynazty, Caliban, Destruction, Unearth, Krisiun, Totális Metal, Archaic, Dalriada, Insane, Junkies, Lovecrose, Noble Victory, Phoenix RT, Remorse, Leander Kills, Beneath The Void, Heedless Elegance, Hollywood Rose, Mudfield

06.12. péntek

Amorphis, Beast In Black, Carcass, Cavalera, Igorrr, The 69 Eyes, Depresszió, Agregator, Dying Wish, Mirror, Nevergreen, Omen, Ordog, Alvin és a Mókusok, Paddy And The Rats, ABCD, Angerseed, Atrox Trauma, Misfit River, Nest Of Plagues, Rómeó Vérzik, Watch My Dying, Wires

06.13. szombat

Judas Priest, Hypocrisy, Moonsorrow, Tyr, Annisokay, Evil Invaders, Road, Auraleak, From The Sky, Stress, Zorall, Down For Whatever, Monastery, Morhord, NFR, Omega Diatribe, Radar, Tengeri Püspök, Tiansen

06.14. vasárnap

Marduk, Sick Of It All, Rotting Christ, Dog Eat Dog, Uada, Ratos De Porao, Ossian, Lord, Moby Dick, Sing Sing, Power, Hydra, AMD, Akela, Exodikon, Pokolgép, Sear Bliss, Bornholm, Malediction, Samas, Social Free Face, Liberal Youth, Pop Mockup

Rockmaraton - napi bontás - klikk a fotóra



Napijegyek

Bérletek

SZÉP-kártyás vásárlás a Tixa oldalán

További információk, és a kapcsolódó események megtalálhatók a Rockmaraton weboldalán és Facebook oldalán.

[2024.06.28.]