Mandoki Soulmates koncert augusztus 18-án a Bazilikánál Szent István ünnepe alkalmából Budapest szívében, a Bazilika előtti téren idén, augusztus 18-án 19:00 órától újra életre kel a Mandoki Soulmates muzsika. Az est folyamán a már megszokott varázslatos élmények mellett friss szerzeményekkel várják a rajongókat, ugyanis ezúttal a korábbi nagy dalok mellett bemutatásra kerülnek a Soulmates új korongjáról, A Memory Of Our Future-ról is a fülbemászó, fajsúlyos dallamok, igényes és világszínvonalú hangszerelésben. A koncerten élvezhetjük a világhírű zseniális csapat laza játékát, a kompozíciós érettséget és a kifinomult, harmonikus szerkezetek találkozását a jazz-rock virtuózok nagyszerű szólóiban… művészet a művészetben. Az album a mostani vészterhes időkről szól és arról, ami minket összetart, és nem arról, ami szétválaszt.



Az új lemez teljesen analóg technikával készült, a zenei szabadgondolkodók dalszövegei a kortárs világválságokat célozzák meg, beleszúrva a közönyös társadalom oldalába, hogy üzenetüket közvetítsék: „Hangosak maradunk a szabadságért és a békéért!” A „We Stay Loud" című dal arra buzdít, hogy legyünk bátrak, és ragaszkodjunk a szenvedélyünkhöz, válasszuk a zajos ellenállást a konformitás helyett. A Devil's Encyclopedia nem csupán egy kiáltvány a totalitarizmus és az agresszió ellen, hanem egy figyelmeztetés is a közösségi média szétszakító és konfliktusokat generáló propaganda hatásaira. A Big Quit refrénjének soraiból: „Nehéz idők kemény embereket nevelnek, kemény, bátor emberek könnyebb, szebb időket teremtenek. A könnyed idők könnyelmű generációt nevelnek fel, és a hanyag, könnyelmű generáció nehéz időket teremt megint. Ebből az ördögi körből nem találjuk a kiutat.” A zenekar vezetője, Leslie Mandoki, elhivatottan dolgozik azon, hogy mindig a legjobb dalokat és hangulatot hozza el közönségének, megpiszkálva és felszínre hozva a mély emberi érzéseket. A nosztalgia, a remény és az elkerülhetetlen változásokkal való szembenézés a társadalmi kérdések és hovatartozás nagy elemzője.



„Budapest a szülővárosom, mindig is az életem szerves része volt és marad. Számomra itthon mindig kicsit másabb színpadon lenni, óriási megtiszteltetés a magyar közönségnek játszani. Augusztus 18-án egy igazán különleges estére készülünk. Egyedülálló lehetőség lesz arra, hogy közösen ünnepeljük a zenei kultúrát és álljunk ki a szabadság, a béke, a törődő odafigyelés, józan ész és az emberségesség mellett. Hálás tisztelettel a közönségünk iránt, a lehető legjobb zenei teljesítményt nyújtjuk, hogy felejthetetlen és felhőtlen élményben részesüljenek. Boldog pillanatokat szeretnénk megélni, átadni, megőrizni a szívünkben és az emlékezetünkben! Szóljon a zene mindannyiunkért, az EMBERSÉGÉRT!" – mondta Leslie Mandoki. A koncerten a részvétel ingyenes. [2024.06.28.]