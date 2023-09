"ez igazán nagyszerű koncert volt" - Budapesten és Kolozsváron lép fel a Mandoki Soulmates

4 órás tömény minőségi zenét és koncertélményt biztosított a Mandoki Soulmates Budapesten és Kolozsváron, a Szent István napi ünnepség keretén belül.

"Nagyon megható számomra, és rendkívül jól esik látni, érzeni és átélni, hogy ilyen sokan eljöttetek és szerettétek a koncertjeinket. Ez egy sokkal mélyebb kapcsolat veletek, mint amit valaha is reméltem. Az életben az egyik legnagyobb ajándék az, amikor összegyűlünk és zenélünk. Ez nem csupán hangokból és dallamokból áll, hanem azokból az érzelmekből, pillanatokból, gondolatokból is, amelyeket a közönséggel, hallgatósággal közösen osztunk meg és élünk át.A legnagyobb elismerést mindig tőletek, a drága közönségünktől kapjuk, legyen az a világ bármely pontján. De számomra Budapesten játszani mindig egy különös élmény, mindig szívet dobogtató, hiszen itt születtem. Kolozsvár, Bartók Béla, Erdély és a Soulmates... igazán felemelő, megismételhetetlen és elmondhatatlan érzés.Minden egyes taps, mosoly és éljenzés olyan erőt ad nekünk, amely tovább ösztönöz minket a további zenék alkotásában. Hálásan köszönöm mindannyiótoknak, akik eljöttetek, akik támogatjátok a zenénket, és akik részesei vagytok a mi zenei közösségünknek. Nagyon szépen köszönöm a csodálatos zenészeknek és minden egyes kollégának, akik azon dolgoztak, hogy jó bulik legyenek. A támogatásotok és a szeretetetek teszik emlékezetessé a közös pillanatainkat és élményeinket. "- Leslie Mandoki

Augusztus 18-án Budapesten a Bazilika előtt adtak feledhetetlen giga koncertet, majd augusztus 20-án ugyanolyan emlékezetes koncerttel készültek a Mátyás szobor mellett, Kolozsváron, a megrendezett események a zene és a történelem különleges találkozását hozták elénk.



A Mandoki Soulmates, Leslie Mandoki vezetésével, a legnagyobb angol progresszív rock és amerikai fusion jazz ikonjainak esszenciáját ötvözi. Tagjaik között olyan legendás és fáradhatatlan tagok vannak, akik összesen 35 Grammy-díjjal büszkélkedhetnek. Nick van Eede, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Richard Bona, Tony Carey, Bill Evans,John Halliwell és Fausto Beccalossi, ők mind otthonra találtak a Mandoki Soulmates-ban. Ezeken a koncerteken a zenei lécet magasabbra emelték, mint valaha, mely nem csupán a dallamokról és ritmusokról szólt, hanem szinte transzcendentális élmény volt, mely olykor mély elmélkedéshez, a magasabb tudatállapotokhoz, a spirituális tapasztalatokhoz vagy a művészi alkotás mélyebb dimenzióihoz kapcsolódott.



Ezúttal Bartók Béla nyomán, az erdélyi magyar népzene gazdag hagyományait ölelte át a Mandoki Soulmates. Az aranylemezes mesterművét, a "Magyar képek"-et, élvezhette a magyar közönség itthon és Erdélyben is. Az előadás nem csupán a zenei virtuozitás bemutatásáról szólt, hanem az előadók közötti összhangról, az összetartozás erejéről, a békéről, megértésről, elfogadásról és nem utolsó sorban a szeretetről tett tanúbizonyságot. A koncertek tapinthatóan összekovácsolták a közönséget, pillanatokra mindannyian részeseivé váltunk ennek a különleges zenei kalandnak, mely mély nyomot hagyott a szívünkben és lelkünkben... élményt, mely még sokáig velünk marad.



„Álomszerű este volt az augusztus 18-ai! A háttérben a gyönyörű Bazilika, a színpadon mellettem pedig olyan világsztárok, akiket eddig én is csak a nézőtérről figyelhettem. Minden percét imádtam nem csak a koncertnek, de a próbaidőszaknak is. Leslie olyan profizmussal és szeretettel rakta össze ezt a koncertet, hogy annak minden pillanata emlékezetes marad számomra!” - Zséda



"Nagyon hálás vagyok, mert fergeteges volt a koncert. Nekem szakmailag és emberileg is életre szóló élményt adott ez a fellépés. Még most sem fogom fel! Köszönöm, hogy részt vehettem ebben a projektben!" - Caramel



A koncerten a Mandoki Soulmates mindent beleadott, és pontosan azt nyújtották, amire vágytunk: egy fantasztikus, csodálatos, feledhetetlen produkciót. A precízen összeállított koncertprogram kifinomultsága, a megkomponált műsor és a spontaneitás tökéletes egyensúlyának lehettünk tanúi. Budapesten, a Szent István Bazilika monumentális épülete, tökéletes hátteret nyújtott a színpadnak, mint ahogy Kolozsváron a Mátyás szobor és templom szinte beszélő történelmével járult hozzá az est hangulatához.



"Kevés igazán nagy és meghatározó pillanat van egy zenész életében, az enyémben egyik, eddigi legnagyobb a Mandoki Soulmates koncert volt! Világhírű ikonokkal, akiket eddig csak felvételeken csodálhattam, most velük együtt alkothatunk egy csapatot és muzsikálhatunk egymás és a közönség örömére! Hálás köszönet jár ezért Leslie Mandokinak, hogy invitált erre az életre szóló zenei álomra! Bízom a folytatásban!" - Mező Misi

"Köszönöm a három zseniális magyar művésznek, a drága Zsédának és a két nagy tehetségnek: Mező Misinek és Caramelnek a részvételüket, hogy az én angolszász ikonikus legendákból álló csapatommal muzsikáltak"- Leslie Mandoki

" Drága barátom, ez igazán nagyszerű koncert volt, nagyon büszke vagyok rád és szeretettel gratulálok!!!"- így gratulált Csupó Gábor jó barátjának Leslienek a budapesti koncert után. Ő szintén magyar származású világsztár, akivel kéz a kézben disszidáltak Magyarországról, most már Los Angeles-i filmművész akinek két csillagja is van a Walk Of Fame-en.

A harmadik disszidens jóbarát is megörvendeztette a közönséget, amikor egy dal erejéig csatlakozott a művészekhez. Ő nem más, mint Bencker László, akit itthon a zenész körökben inkább Szücs Laca néven ismernek. Leslievel hosszú évtizedeken át tartó művészi partnerséget ápoltak, és a közönség számára is felejthetetlen pillanatokat hoztak létre.A koncert után a három örök lázadó ismét összeült, és éjszakába nyúló beszélgetés vette kezdetét. Emlékeztek arra az időre, amikor a kommunista kultúrpolitika minden lehetőségtől megfosztotta őket, és még egy útlevélhez sem jutottak. Az elnyomás ellenére sem hagyták, hogy elvegyék tőlük a szabadságot és a zenéjüket. Azóta ez a három pesti srác járja a világot, és az emlékekkel gazdagított történeteik megörökítik a szabadság és a kitartás fontosságát.

[2023.09.05.]